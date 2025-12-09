قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
ننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات
أحمد موسى: الفلوس بتترمي وفّروها لحد ما يكون عندنا كورة بجد
السعودية: دعم المملكة لجهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها

ملك ريان

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع في خطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل بين الرياض ودمشق على المستوى القيادي، وجاء هذا الاتصال في توقيت حساس يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

 خلال الاتصال، بحث الجانبان أوجه التعاون في مختلف المجالات التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار والتجارة، كما تطرقا إلى المشاريع المشتركة التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص جديدة في كلا البلدين.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، من خلال تبادل المعلومات والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل الظروف الإقليمية الحالية والتحديات التي يواجهها الشرق الأوسط.

 كما شمل النقاش مسارات التعافي الاقتصادي في سوريا، حيث عبّر ولي العهد السعودي عن دعم المملكة لجهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتعزيز قدراتها الإنتاجية والخدمية، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي يمكن أن تكون محور تعاون مستقبلي بين البلدين.

 وأكد الرئيس السوري بدوره أهمية التواصل المستمر مع الرياض لتوسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين الشعبين السعودي والسوري.

 هذا الاتصال يُعد استمراراً لسلسلة من اللقاءات والمباحثات التي شهدتها الفترة الأخيرة بين المسؤولين في كلا البلدين، في إطار جهود إعادة ترسيم العلاقات الدبلوماسية وتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية. 

ويأتي هذا التواصل في وقت تسعى فيه المنطقة لتعزيز التعاون وتخفيف حدة التوترات الإقليمية، بما يضمن استقراراً أكبر ويدعم التنمية المشتركة.

 وفي الختام، يظهر الاتصال بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري التزام الطرفين بتقوية العلاقات الثنائية والعمل معاً على تعزيز مصالح شعبيهما، بما يشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما يعكس رغبة واضحة في فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي وإحداث تأثير إيجابي ملموس على مسار التنمية والاستقرار في المنطقة.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

بالصور

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

