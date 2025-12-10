قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
دوري أبطال أوروبا.. جوب بيلينجهام على رأس تشكيل بروسيا ضد بودو جليمت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمن سوهاج يضبط مروج المال الانتخابي في البلينا خلال ساعات من تداول مقطع الفيديو

المتهم
المتهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط المخالفات الانتخابية وردع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء توزيعه مبالغ مالية على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة البلينا.

انتخابات النواب بالبلينا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد بدأت على الفور في فحص محتوى الفيديو المتداول، في إطار توجيهات مدير الأمن بسرعة التعامل مع جميع البلاغات والمحتويات الإلكترونية التي تمس نزاهة العملية الانتخابية، وتكثيف المتابعة الميدانية والرقمية لضبط أي ممارسات مخالفة.

وأسفرت جهود فرق البحث بقطاع جنوب المحافظة عن تحديد هوية الشخص الظاهر بالمقطع، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، وعلى الفور، تم إعداد مأمورية أمنية مكثفة لضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة المشار إليها، مؤكدًا قيامه بتوزيع مبالغ مالية لحث بعض المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتأتي هذه العملية في إطار خطة أمنية محكمة تنفذها مديرية أمن سوهاج بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة كاملة، ومنع أي تجاوزات تتعلق بالمال السياسي أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وتشمل الخطة الانتشار المكثف لقوات الشرطة بمحيط اللجان، والمتابعة الفورية لأي محتوى يتم تداوله عبر الإنترنت قد يشير إلى مخالفات انتخابية.

وأكدت مديرية الأمن أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بالعملية الانتخابية أو شراء الأصوات، مشيرة إلى أن جميع الوحدات الشرطية ملتزمة بتنفيذ تعليمات مدير الأمن بتكثيف الرقابة الميدانية، وإحالة أي مخالفات للنيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج البلينا المال السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية مع محافظ الدقهلية

المفتي يهنئ محافظ الدقهلية بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلم GNLC

دار الإفتاء

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد