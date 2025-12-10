أمن سوهاج يضبط مروج المال الانتخابي في البلينا خلال ساعات من تداول مقطع الفيديو

تمكنت مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط المخالفات الانتخابية وردع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء توزيعه مبالغ مالية على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة البلينا.

انتخابات النواب بالبلينا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد بدأت على الفور في فحص محتوى الفيديو المتداول، في إطار توجيهات مدير الأمن بسرعة التعامل مع جميع البلاغات والمحتويات الإلكترونية التي تمس نزاهة العملية الانتخابية، وتكثيف المتابعة الميدانية والرقمية لضبط أي ممارسات مخالفة.

وأسفرت جهود فرق البحث بقطاع جنوب المحافظة عن تحديد هوية الشخص الظاهر بالمقطع، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، وعلى الفور، تم إعداد مأمورية أمنية مكثفة لضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة المشار إليها، مؤكدًا قيامه بتوزيع مبالغ مالية لحث بعض المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتأتي هذه العملية في إطار خطة أمنية محكمة تنفذها مديرية أمن سوهاج بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة كاملة، ومنع أي تجاوزات تتعلق بالمال السياسي أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وتشمل الخطة الانتشار المكثف لقوات الشرطة بمحيط اللجان، والمتابعة الفورية لأي محتوى يتم تداوله عبر الإنترنت قد يشير إلى مخالفات انتخابية.

وأكدت مديرية الأمن أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بالعملية الانتخابية أو شراء الأصوات، مشيرة إلى أن جميع الوحدات الشرطية ملتزمة بتنفيذ تعليمات مدير الأمن بتكثيف الرقابة الميدانية، وإحالة أي مخالفات للنيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.