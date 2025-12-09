محافظ سوهاج: تنفيذ 25 ألفا و823 مشروعا للشباب بقيمة 5.2 مليار جنيه

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن تنفيذ 25 ألفا و823 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 5 مليار و288 مليون و961 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك.

وقد واصلت محافظة سوهاج تصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المشروعات.

وقال المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 162 ألفا و21 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى نوفمبر الماضي.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج، والتوسع في أعداد المستفيدين.

محافظة سوهاج

وأكد "سراج" أن خدمات برنامج مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متاحة للشباب للاستفادة منها، وطالب بتنظيم زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم، لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.