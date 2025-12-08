محافظ سوهاج يتفقد المراكز التكنولوجية بمدينة سوهاج وحي غرب

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة لتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة سوهاج، والمركز التكنولوجي بحي غرب.

وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مدى الالتزام بتيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الملفات.

محافظة سوهاج

وخلال تفقده للمركز التكنولوجي بمجلس مدينة سوهاج، لاحظ المحافظ وجود تأخير في إنهاء بعض طلبات المواطنين، وعدم الالتزام بالمدد الزمنية المقررة لتقديم الخدمة.

وعلى الفور قرر إحالة مدير المركز التكنولوجي وأحد العاملين به إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بمنظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتحقيق الانضباط والشفافية، وسرعة الرد على طلبات المواطنين، وتقديم الخدمة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة المطلوبة.

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي غرب سوهاج، واطمأن على انتظام العمل به، وتأكد من تنفيذ توجيهاته السابقة بوضع لوحة إرشادية موضح بها جميع المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين ومنع أي تلاعب.

وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة داخل المراكز التكنولوجية، وحسن معاملة المواطنين، مع الاستمرار في المتابعة اليومية لأداء العاملين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي بالمحافظة.