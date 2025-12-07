قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
كأس عاصمة مصر| أحمد ربيع يواصل الغياب عن الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
موسى يكشف أزمة 350 أستاذا بجامعة سوهاج.. منذ 2018 لم يتم تسليم وحداتهم السكنية

محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حوالي 350 أستاذًا من جامعة سوهاج يواجهون معاناة حقيقية بعد أن دفعوا ثمن وحداتهم السكنية بالكامل منذ سنوات، حيث لم يتم تسليمها لهم حتى الآن رغم مرور أكثر من 5 سنوات على بناء العمارات الخاصة بهم. 

 جهاز مدينة سوهاج

وأوضح موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة كانت قد أنجزت بناء 11 عمارة سكنية للأساتذة، إلا أن عملية التسليم لم تتم رغم حصولهم على عقود رسمية نهائية من جهاز مدينة سوهاج في عام 2021.

وأضاف موسى أن رؤساء جهاز مدينة سوهاج قد تعاقبوا على منصبهم، لكنهم تأجلوا مرارًا في قرار تسليم الوحدات دون أي تبريرات واضحة، كما أشار إلى أنه في أثناء فترة التصالح على مخالفات البناء، تم طلب من الأساتذة دفع قيمة جدية التصالح، وهو ما تم بالفعل، إلا أن الاستلام ما زال معلقًا.

وأردف موسى، أن بعض الأساتذة قد توفوا خلال تلك السنوات دون أن يحصلوا على وحداتهم، بينما ما زال آخرون يعيشون في شقق إيجار. 

المسافة بين العمارات والمرافق

وشدد على أن المسافة بين العمارات والمرافق لا تتجاوز مترين فقط، مما يجعل تأجيل التسليم أمرًا غير مبرر.

 وفي ختام حديثه، ناشد موسى الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء، ومحافظ سوهاج، ورئيس جهاز المدينة بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة الممتدة منذ سنوات، ووضع حل جذري لها.

