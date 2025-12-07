متضمنا وقائع عديدة.. الإعلامي أحمد موسى يعلن خروج كتابه الجديد للنور يناير المقبل

أعلن الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، عن صدور كتابه الجديد إلى النور خلال شهر يناير المقبل، متضمنا العديد من الوقائع والجرائم التي كانت تستهدف الدولة.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن مصر حققت تقدماً كبيراً في قطاع التصدير الزراعي، حيث تصدر كميات ضخمة من الفاكهة، خصوصاً المانجو، إلى جانب البطاطس وعديد من الخضروات الأخرى إلى الأسواق الأوروبية.

الأمن الغذائي وسلامة الأغذية

وأشار موسى إلى أن أكثر من 160 دولة تفتح أسواقها للمنتجات المصرية، وهو ما يعكس جهد الدولة في ضمان الأمن الغذائي وسلامة الأغذية.

تعزيز الاقتصاد الوطني

موسى أوضح أن مصر تتبنى استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تصدير المنتجات الزراعية المحلية، مؤكداً أن هذا يعزز من استقلالية مصر الغذائية ويضمن صحة المواطنين، حيث أن المنتجات المصرية تُزرع وتُنتج محليًا بعيدًا عن الاعتماد على الأطعمة المستوردة.

وفي حديثه عن التهديدات التي تواجه الاقتصاد المصري، لفت موسى إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يستهدفون الاقتصاد المصري بنشر الأكاذيب والشائعات، وهو ما يعكس محاولة لإضعاف الثقة في السوق.

نشر شائعة عن البورصة المصرية

وأضاف موسى أنه يجب التصدي لتلك المحاولات بقوة من خلال تطبيق القانون على المتورطين في نشر الشائعات، وذكر أنه في عام 2009، تم نشر شائعة عن البورصة المصرية بهدف الاستفادة الشخصية من تراجع السوق، وأن هذا النوع من التصرفات يجب أن يتم التعامل معه بكل حزم.