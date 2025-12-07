أحمد موسى: إعلام معادٍ يضرب في مصر.. والردع واجب لكل من يتربح من الأكاذيب

كشف الإعلامي أحمد موسى أن ما سماه بـ«الإعلام المعادي» لا يهدف إلا لضرب الدولة المصرية، مؤكداً أن شغله الشاغل هو التشكيك في كل ما يجري داخل البلاد، بدءاً من القيادة وصولاً إلى أي خطوة أو إنجاز يتم تحقيقه.

استهداف استقرار الدولة

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن الهدف الرئيسي لهذا الإعلام هو استهداف استقرار الدولة والهجوم على كل ما يتحقق من تقدم، مشدداً على ضرورة مواجهة هذه الحملات بالقانون.

اهتزاز ثقة المواطنين

وأشار إلى أن هناك نوعاً آخر من الإعلام ليس معادياً في الأساس لكنه انجرف خلف خطاب الهجوم، وأصبح يردد نفس الشكوك التي يطلقها الإعلام الموجّه، وهو ما يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين في بلدهم وفي منتجاتهم، مؤكداً أن هذه الظاهرة تحتاج إلى ردع واضح.

وأضاف موسى أنه لا مانع من النقد البناء، بل إن النقد مرحّب به من الجميع، لكن نشر الأكاذيب والإضرار بمؤسسات الدولة وشركاتها أمر غير مقبول، خاصة في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري نمواً وتحسناً.

وتابع قائلاً: «في ناس بتبز وده كلام أنا عارفه.. فين المهنية؟ فين الأمانة؟ هدفهم واحد وهو جمع المال والتربح من الإساءة للبلد».