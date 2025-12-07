قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ورتل القرآن.. الأزهر: إطلاق حملة لتعلم أحكام التجويد والتلاوة | تفاصيل
بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك
عايزين يشِّيلوه خيبتهم.. تعليق ناري من تامر أمين على أزمة محمد صلاح
سبورتنج كلوب لواندا الأنجولي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري
لقد حصلت على نقاط إنستاباي.. تحذير من حيلة جديدة لسرقة بيانات العملاء
إحالة 40 طعنا علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للنقض
لا مكان للشائعات.. أحمد موسى: مصر لن تسمح لأحد بتدمير اقتصادها
الإدارية العليا تؤجل 257 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للأربعاء المقبل
أسوة بكأس العالم.. خضوع حكام ومساعدي الدوري الممتاز لاختبار الفواصل الزمنية
الإدارية العليا: عدم قبول 3 طعون علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
نتيجة وأهداف وملخص مباراة منتخبي قطر وتونس بكأس العرب وترتيب المجموعة
حسام حسن قبل المونديال: أثق في لاعبي المنتخب وظهورهم بشكل أفضل من النسخ السابقة
توك شو

أزمة محمد صلاح مع الريدز| أحمد موسى: سنتوقف عن تشجيع ليفربول.. هاني رمزي يكشف تفاصيل جديدة في الأزمة

محمد صلاح
محمد صلاح
محمود محسن

ورط محمد صلاح نجم فريق ليفربول، إدارة الريدز والمدير الفني أرني سلوت في أزمة كبيرة بعد رفضه تحميله سبب خسائر الفريق الأخيرة، وحسب تصريحات محمد صلاح الأخيرة، أن النادي ألقوا به تحت الحافلة ولم يعد هناك علاقة من الأساس مع المدير الفني أرني سلوت.

أحمد موسى: سنتوقف عن تشجيع ليفربول حتى يأخذ محمد صلاح مكانه
 

علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة محمد صلاح الأخيرة مع ليفربول، معبرًا عن استيائه من الوضع الذي يمر به صلاح داخل النادي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وكتب موسى عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “نجم مصر العالمى محمد صلاح ينفجر فى وجه سلوت وليفربول بعد تهميشه ووضعه على دكة البدلاء ٣ مباريات”.

وتابع: “من هنا نقولها : مصر كلها تشجع ليفربول بسبب الملك المصرى مو صلاح وإذا قرر مغادرة الريدز لن نشجعه وسنذهب لأى فريق يلعب له إبن مصر محمد صلاح، لا يعنينا البريميرليج ومن سيفوز به أم لا ، ما يعنينا هو محمد صلاح والفريق الدى يلعب له فى أى مكان”.

وأضاف: "سنتوقف عن تشجيع ليفربول حتى يأخذ محمد صلاح مكانه أو ليرحل الى نادى آخر وسيجد مصر والعرب كلهم ومحبيه حول العالم معه.. 
‏محمد صلاح لن تسير وحيدًا".

واختتم: “كلنا معك وندعمك بكل قوة ، ننتظرك فى أمم أفريقيا والمونديال لتقود المنتخب وتصنع  التاريخ مع منتخب مصر باذن الله”.

هاني رمزي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة محمد صلاح مع ليفربول
 

كشف هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، تفاصيل جديدة بشأن أزمة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر.

وقال هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إن حالة الغضب التي ظهر عليها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مبررة تماماً، و ما يتعرض له الفرعون المصري بالأمر "غير المنطقي" في ظل الظروف الحالية التي يمر بها فريقه.

وتابع هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، أن الشكل العام لفريق ليفربول أصبح "ضعيفاً للغاية"، مشيراً إلى أنه من الظلم إلقاء اللوم على نجم الفريق الأول في ظل تراجع المستوى الجماعي. وأضاف رمزي أن الفريق يعاني من خط دفاع "مهلهل"، وأن الصفقات الجديدة التي كلفت النادي ملايين الطائلة لم تقدم الأداء المنتظر، مما يجعل لوم صلاح وحده أمراً مجحفاً.

وأكمل هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، أن صلاح لا يُلام على هذا الموقف. وأشار رمزي إلى أن هذه هي المرة الأولى تقريباً في مسيرة صلاح التي يجلس فيها احتياطياً لعدة مباريات أو يتم استبداله بشكل متكرر، وهو موقف صعب جداً على لاعب بحجمه وقيمته الفنية.

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت أحمد موسى

البحث عن تمساح
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
ضبطيات قوات حرس الحدود
