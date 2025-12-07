أزمة محمد صلاح مع الريدز| أحمد موسى: سنتوقف عن تشجيع ليفربول.. هاني رمزي يكشف تفاصيل جديدة في الأزمة

ورط محمد صلاح نجم فريق ليفربول، إدارة الريدز والمدير الفني أرني سلوت في أزمة كبيرة بعد رفضه تحميله سبب خسائر الفريق الأخيرة، وحسب تصريحات محمد صلاح الأخيرة، أن النادي ألقوا به تحت الحافلة ولم يعد هناك علاقة من الأساس مع المدير الفني أرني سلوت.

أحمد موسى: سنتوقف عن تشجيع ليفربول حتى يأخذ محمد صلاح مكانه



علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة محمد صلاح الأخيرة مع ليفربول، معبرًا عن استيائه من الوضع الذي يمر به صلاح داخل النادي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وكتب موسى عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “نجم مصر العالمى محمد صلاح ينفجر فى وجه سلوت وليفربول بعد تهميشه ووضعه على دكة البدلاء ٣ مباريات”.

وتابع: “من هنا نقولها : مصر كلها تشجع ليفربول بسبب الملك المصرى مو صلاح وإذا قرر مغادرة الريدز لن نشجعه وسنذهب لأى فريق يلعب له إبن مصر محمد صلاح، لا يعنينا البريميرليج ومن سيفوز به أم لا ، ما يعنينا هو محمد صلاح والفريق الدى يلعب له فى أى مكان”.

وأضاف: "سنتوقف عن تشجيع ليفربول حتى يأخذ محمد صلاح مكانه أو ليرحل الى نادى آخر وسيجد مصر والعرب كلهم ومحبيه حول العالم معه..

‏محمد صلاح لن تسير وحيدًا".

واختتم: “كلنا معك وندعمك بكل قوة ، ننتظرك فى أمم أفريقيا والمونديال لتقود المنتخب وتصنع التاريخ مع منتخب مصر باذن الله”.

هاني رمزي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة محمد صلاح مع ليفربول



كشف هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، تفاصيل جديدة بشأن أزمة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر.

وقال هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إن حالة الغضب التي ظهر عليها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مبررة تماماً، و ما يتعرض له الفرعون المصري بالأمر "غير المنطقي" في ظل الظروف الحالية التي يمر بها فريقه.

وتابع هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، أن الشكل العام لفريق ليفربول أصبح "ضعيفاً للغاية"، مشيراً إلى أنه من الظلم إلقاء اللوم على نجم الفريق الأول في ظل تراجع المستوى الجماعي. وأضاف رمزي أن الفريق يعاني من خط دفاع "مهلهل"، وأن الصفقات الجديدة التي كلفت النادي ملايين الطائلة لم تقدم الأداء المنتظر، مما يجعل لوم صلاح وحده أمراً مجحفاً.

وأكمل هاني رمزي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي، أن صلاح لا يُلام على هذا الموقف. وأشار رمزي إلى أن هذه هي المرة الأولى تقريباً في مسيرة صلاح التي يجلس فيها احتياطياً لعدة مباريات أو يتم استبداله بشكل متكرر، وهو موقف صعب جداً على لاعب بحجمه وقيمته الفنية.