الرقابة الجوية الألمانية: المسيرات تشكل خطرا متزايدا على سلامة الطيران

حذرت هيئة مراقبة الحركة الجوية في ألمانيا، من أن الطائرات المُسيّرة التي تحلّق قرب المطارات الكبرى أو بالقرب من الطائرات المأهولة باتت تشكّل خطراً متزايداً على سلامة الطيران.



وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، أوردته شبكة/دويتشه فيله/ الألمانية، اليوم/الأحد/، تسجيل 208 حوادث شكّلت فيها المسيّرات تهديداً لعمليات الطيران حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 149 حادثة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعد هذا الرقم أعلى بالفعل من إجمالي الحوادث المسجّلة في عام 2024 والبالغة 161 حادثة، وهو ما كان يمثل رقماً قياسياً سابقاً.



وشهدت عدة مطارات كبرى تعطيلات متكررة في العمليات بسبب رصد مسيّرات في محيطها، بينما يبقى مُشغّلو هذه الأجهزة مجهولين في معظم الحالات، ومع ذلك، تزداد شكوك السلطات بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي من جهات معادية في بعض الحوادث، رغم أنّ الهواة غير المتمرّسين غالباً ما يكونون السبب.



وتصدّر مطار فرانكفورت — أكبر مطار في البلاد— قائمة المواقع الأكثر تأثراً، إذ سجّل 45 واقعة حتى نهاية نوفمبر، ارتفاعاً من 17 واقعة في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وتحظر القوانين في ألمانيا تشغيل المسيّرات على مسافة تقل عن 1.5 كيلومتر من مناطق إقلاع وهبوط الطائرات، فيما قد تصل عقوبة المخالفة إلى السجن عشر سنوات.