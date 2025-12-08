قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر

النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جريج جاييت
أ ش أ

يبدأ النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جريج جاييت، زيارة إلى مصر اليوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل، حيث من المقرر عقد اجتماعات مع السلطات المصرية وممثلين عن القطاع الخاص. 


يرافق جريج جاييت في الزيارة ماتيو باتروني، نائب الرئيس للخدمات المصرفية، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وريم السعدي، نائبة رئيس البنك في مصر. 


وذكر البنك -في بيان - أن جاييت سيلتقي خلال الزيارة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.


وقال جاييت - في تصريحات قبل الزيارة- " إنه يتطلع بشدة إلى زيارة مصر "، مؤكدا أن القاهرة تُعد من أهم شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقطاعها الخاص الحيوي وسكانها الشباب. 

وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلتزم بشكل كامل بدعم النمو المستدام طويل الأجل بما يتماشى مع طموحات مصر وأولوياتها الاستراتيجية.
وأوضح أن أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستثمارية، تُركز على تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول الأخضر في مصر، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للبلاد من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة .

وكانت مصر حصلت على حوالى 5ر1 مليار يورو من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2024، وهو أعلى مستوى في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث يذهب 80% منها إلى القطاع الخاص و50% لدعم المشاريع الخضراء .

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته بمصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 8ر13 مليار يورو في البلاد عبر 209 مشاريع. 

