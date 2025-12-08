فادية عبد الغني عن سبب غيابها: لم أجد الدور المناسب لتاريخي الفني| خاص

كشفت الفنانة فادية عبد الغني عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، مؤكدة أنها لم تجد الدور المناسب الذي يليق بتاريخها الفني.

وقالت فادية عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد": "مكونتش لاقيه الدور المناسب لي و يلايق بتاريخي الفني".

وأضافت الفنانة أن مشاركتها في مسلسل "أولاد الراعي" جاءت بسبب اختلاف العمل وجديته، حيث قالت: "المسلسل مختلف وجديد، وهذا ما حمسني للمشاركة فيه".

مسلسل "أولاد الراعي" يعد من الأعمال الفنية التي تجمع بين الدراما والإثارة، ويشهد عودة قوية لفادية عبد الغني بعد فترة غياب عن الشاشة.