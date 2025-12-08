قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لم تكن سهلة
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط.


وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل عازمة على القضاء على جميع قدرات حركة "حماس".


ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن كاتس، قوله: إن إسرائيل حققت معجزة- على حد قوله-؛ باستعادتها جميع الأسرى الأحياء.


وأضاف كاتس: "لن تبقى أي تهديدات دون مُعالجتها".


بدوره، صرح رئيس الأركان إيال زامير، بأن "الخط الأصفر" الذي يقسم قطاع غزة إلى أراضٍ تسيطر عليها حماس وأراضٍ تسيطر عليها إسرائيل، هو خط حدودي جديد، سيعمل كخط دفاع أمامي، وخط عمليات، على حد قوله.


وقال زامير- خلال جولة لتقييم للوضع في قطاع غزة زار خلالها بيت حانون وجباليا- "لن نسمح لحماس بإعادة تأسيس وجودها، نعمل لإحباط التهديدات وإزالتها في جميع المجالات، لن نتهاون مع التهديدات الموجهة ضد قواتنا، وسنرد على أي محاولة، لدينا حرية العمل، سواء هنا في القيادة الجنوبية أو في جميع المجالات".


وأكد أن "الغالبية العظمى من الرهائن قد عادوا، لكن المهمة لن تكتمل إلا بعودة آخر رهينة، السارجنت ران جفيلي".

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

