حكاية الاكتشافات الجديدة بمقابر سارنوبت الأول بأسوان| أسرار تعود إلى 4 آلاف عام.. صور

يواصل فريق البعثة الإسبانية العاملة في قبة الهوا غرب أسوان، أعمال الحفر في البئر رقم 3 ضمن المجمع الجنائزي الرائع لسارنبوت الأول .

الدفنات الأصلية تعود إلى النصف الأول من الأسرة 12 في مصر القديمة

وتشير النتائج الأولية إلى أن الدفنات الأصلية تعود إلى النصف الأول من الأسرة 12 في مصر القديمة ، بينما أعيد استخدام الغرفة لاحقًا في بداية الأسرة 18 لدفن أفراد آخرين غير مرتبطين بالسكان الأصليين، ويعتقد أن الجدران الطوبية الداخلية شُيدت في تلك الفترة اللاحقة.

اكتشاف أثرى

ووفقاً لمصدر بمنطقة آثار أسوان فقد أشار إلى أن أعضاء البعثة أجروا بعض تحليل العينات المُكتشفة تحت المجهر، كاشفًا عن معلومات دقيقة حول ظروف المعيشة في منطقة الشلال الأول، وأيضا تم اكتشاف دفنًا آخر داخل تابوت قديم متضرر بشدة بسبب النمل الأبيض، حيث تكسر التابوت إلى آلاف القطع التي يجري دراستها حاليًا لتحديد تاريخها.

وأشار المصدر إلى أنه تم الكشف أيضاً عن قبرًا جديدًا مجاورًا للقبر المكتشف قبل أيام، وتخطط البعثة لحفر القبرين في الموسم المقبل، وأن المقتنيات الجنائزية قد تأثرت بالنمل الأبيض، مما يتطلب وقتًا إضافيًا للتوثيق والدراسة، وتعود الدفنات تقريبا إلى 4 آلاف عام.

وتواصل البعثة أعمالها في مشروع قبة الهوا الكشف عن أسرار هذا الموقع الأثري مع مزيد من الاكتشافات الجديدة خلال الفترة المقبلة.