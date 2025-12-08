قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة
بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
محافظات

أخبار أسوان.. احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومواصلة الندوات التوعوية وافتتاح لفروع البنوك الوطنية

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 7/1/2025 أحداث متنوعة .

فقد شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات إحتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة. 

وذلك بحضور اللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، والقيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والشعبية والتنفيذية والدينية. 

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة وجه محافظ أسوان التحية لكل شهيد على ما قدمه لبلده من التضحية بروحه الطاهرة فداءاً للوطن ليكون تجسيداً حياً لآسمى معانى الولاء والإنتماء لمصر وشعبها العظيم ، بجانب التماسك والترابط ككيان واحد وهو الذى يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المناسبات المختلفة بأننا قادرين على مواجهة أى تحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة .

محافظ أسوان يشهد فعاليات احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم ندوات التوعوية لبرنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

أسوان .. قومى المرأة يستكمل ندوات الإرشاد الأسرى لتوعية السيدات والفتيات

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، السكرتير العام للمحافظة اللواء ماهر هاشم بإفتتاح فرع البنك الأهلى المصرى الجديد بمدينة الرديسية ، والذى تم إنشاؤه على مساحة حوالى 500 م2 ، لتقديم جميع العمليات والخدمات المالية والمصرفية ، بجانب الصراف الإلكترونى التابع للبنك لتقديم التسهيلات المختلفة للعملاء فى الصرف والإيداع  . 

وذلك فى حضور أشرف حافظ رئيس منطقة جنوب الصعيد ، وطارق عبد البارى رئيس منطقة أسوان والبحر الأحمر ، وإبراهيم حلمى مدير فرع الرديسية ، ومدير أفرع البنك الأهلى ، فضلاً عن علاء ممدوح رئيس مدينة الرديسية ، وكذا القيادات التنفيذية والبرلمانية والدينية والمجتمعية. 

أسوان .. افتتاح فرع جديد للبنك الأهلى بالرديسية

