أسوان .. قومى المرأة يستكمل ندوات الإرشاد الأسرى لتوعية السيدات والفتيات

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم ندوات التوعوية لبرنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأزهر الشريف والأوقاف تم تنظيم عدد من ندوات التوعية المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة تزامناً مع حملة ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة حيث إستهدفت أهالى قريتى دابود وكشتمنه غرب وأيضاً عدد من طلاب المدارس بمركز نصر النوبة.

جهود متنوعة

وأشارت إلى أن الندوات شملت أساليب وكيفية إختيار شريك الحياة ،والتربية الإيجابية لتكوين أسرة آمنه بلا عنف أسرى ، بجانب آليات غرس القيم والمبادئ بالأطفال ليكونوا جيل سوى بلا تنمر بين بعضهم البعض والحفاظ على الفتاة من التقنيات الحديثة.

فضلاً عن الأمن السيبرانى للحفاظ على الفتاه من الإبتزاز الإلكتروني وعدم إستخدام التقنيات الحديثة إستخدام سيء ، مع التأكيد على إستخدامها بطرق مثلى لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من آليات التكنولوجيا الحديثة ، علاوة على كيفية حماية المرأة ذات الإعاقة وكيفية التعامل مع الأطفال ذوى الاعاقة لدمجهم بالمجتمع .