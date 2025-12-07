برلمانية: دعم الصادرات برؤية جديدة يفتح آفاقا واسعة للمنتجات المصرية عالميا

ثمنت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بحجم دعم لم تشهده مصر من قبل، مؤكدة أن تخصيص 7 مليارات جنيه للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي يبرهن على توجه الدولة نحو صناعات أكثر تطور وقدرة على المنافسة الدولية.

وأضافت سليم في تصريحات خاصة أن البرنامج لم يعد مجرد دعم مالي، بل أصبح نموذج اقتصادي متكامل يربط بين أداء القطاعات التصديرية ومعدلات النمو والقيمة المضافة، مع الاهتمام بمراعاة طبيعة كل قطاع والاحتياجات الحقيقية للشركات، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية.

تيسير التجارة الخارجية وتسهيل الإفراج الجمركي

وأوضحت أن تطبيق 29 إجراء لتيسير التجارة الخارجية وتسهيل الإفراج الجمركي يرفع من سرعة حركة الصادرات ويحسن مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يساهم في توسيع قاعدة المصدرين وتحقيق التوازن الاقتصادي، بما يخدم رؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة.