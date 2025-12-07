بعد تصريحات الصحة| روشتة برلمانية للوقاية من فيروس الإنفلونزا الموجود في مصر

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أنه مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة تزداد فرص انتشار الفيروسات التنفسية التي تصيب الأطفال والبالغين، وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة، وهو ما يتطلب استشارة الطبيب قبل الحصول على الدواء.



وعن طرق الوقاية من العدوى المنتشرة ، أفادت " عبد العظيم " في تصريحها أن الفيروس سريع الانتشار، لذا فإن الوقاية أحد أهم خطوات الحماية، مؤكدة على ضرورة

حصول المواطنين على التطعيم السنوي للإنفلونزا، إلى جانب

غسل اليدين باستمرار، و تجنب الأماكن المزدحمة مع استخدام المناديل عند العطس ، و تقوية المناعة بالتغذية السليمة.

جاء ذلك بعد اجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ظهر اليوم، قائلا:" إن نوع الانفلونزا الموجود في مصر هو H1N1 وهو النوع المعتاد ولاوجود للمتحورات.



و أضاف عبدالغفار ، خلال مؤتمر صحفي ، للاعلان الوضع الوبائي في مصر ، أن الأمور طبيعية وننصح في توخي الحذر واستخدام الإجراءات الطبية المتوقعة من شرب السوائل والتهوية السليمة والراحة التامة لمن يظهر عليه أعراض الانفلونزا .



لقاح الانفلونزا



وأكد وزير الصحة، أن اللقاح الموسمي الانفلونزا وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للإصابة جيد للغاية ويحد من شدة الأعراض