تحركات برلمانية لحماية الأمن الغذائي ومواجهة السطو على التراث الفني

تصاعدت التحركات البرلمانية في الأسبوع الحالي، حيث تقدّم نواب البرلمان بمطالب عاجلة للحكومة لحماية مصالح المواطنين، سواء في قطاع الزراعة أو الثقافة، وسط ملفات حساسة تتعلق بالدعم الحكومي للمزارعين، وضمان وصوله لمستحقيه، ومواجهة محاولات استغلال التراث الفني المصري خارجياً.

تقدّم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتنمية المحلية حول آليات حوكمة منظومة الأسمدة، مطالبًا بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من صغار المزارعين ومنع تسربه للسوق السوداء.

وضع منظومة إلكترونية موحدة لمتابعة حركة الأسمدة من المخازن

وأشار خضراوي إلى أن ملف الأسمدة أصبح من أخطر الملفات التي تتطلب رقابة صارمة، داعيًا الحكومة إلى وضع منظومة إلكترونية موحدة لمتابعة حركة الأسمدة من المخازن وحتى المزارع، وتكثيف الحملات التفتيشية لمكافحة شبكات التهريب والاحتكار، بما يرفع كفاءة الإنتاج الزراعي ويضمن العدالة للمزارعين.

وتضمن السؤال 6 محاور رئيسية تشمل: ضمان وصول الحصص المدعمة، مواجهة التسريب للسوق السوداء، إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة حركة الأسمدة، التنسيق بين الوزارتين لضبط الأسواق، دور التفتيش الزراعي ومباحث التموين، وخطط تعزيز الإنتاجية الزراعية بأسعار عادلة وجودة مضمونة.

من جانبه، ركّز خضراوي على أن ضبط ملف الأسمدة سيحقق مكاسب كبيرة للقطاع الزراعي، من خلال دعم صغار المزارعين، خفض أسعار السلع، وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدًا على ضرورة التحرك السريع من الحكومة لتطبيق إجراءات فاعلة على أرض الواقع.

في سياق آخر، تقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الثقافة، بشأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على التراث الفني المصري، بعد إعلان فرقة بيركات إيلانور تنظيم حفلات مستوحاة من أعمال أم كلثوم على الأراضي الإسرائيلية.

ووصف رمزي هذه الخطوة بأنها «سطو ثقافي» واستغلال تجاري غير مشروع لإرث فني لا يقدّر بثمن، مؤكداً تضامنه مع عائلة أم كلثوم والمؤسسات الثقافية المصرية، مطالبًا الحكومة بالتحرك لوقف أي تعدٍ على الهوية الفنية لمصر ومكانتها الحضارية.

وتضمن السؤال 5 تساؤلات أساسية للحكومة: موقف وزارة الثقافة، آليات حماية التراث قانونيًا، التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الملكية الفكرية، الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق العائلة، وخطط التنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات رسمية.

وأكد رمزي أن مصر لن تقف صامتة أمام أي محاولة للسطو على رموزها الفنية، مشددًا على أن حماية التراث الفني واجب وطني وثقافي وقانوني لجميع المصريين والعرب.