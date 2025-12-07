شاهد | فورد تورس 2027 السيدان

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد تورس موديل 2027، وتنتمي تورس لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وظهرت لأول مرة في معرض جوانجتشو للسيارات في الصين، وتمتلك تصميم أكثر جاذبية وشراسة .
مواصفات فورد تورس موديل 2027
زودت سيارة فورد تورس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، أضواء أمامية على تصميم أكثر وضوح وعصري، وبها إضاءة جديدة بشبكة أمامية أكبر، وبها فتحة سفلية رياضية تعكس الهوية الديناميكية للسيارة، وتم تقديم تصاميم جديدة للجنوط، وتم تحديث المصابيح بتصميم محدث ونمط إضاءة أكثر حداثة بجانب صدام معدل مزين بتطعيمات سوداء ودفيوزر بلون الهيكل.
بالاضافة إلي ان سيارة فورد تورس موديل 2027 بها، شاشة رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشة الكبيرة ممتدة مقاس 27 بوصة على لوحة القيادة، وبها نظام تشغيل محسن يعمل الآن على الجيل الجديد من نظام SYNC+، وبها معالج Snapdragon 8155 الأقوى، وتم تحسين المساعد الصوتي ليكون أكثر فعالية وسرعة في الاستجابة، مما يجعل التحكم في الوظائف المختلفة أثناء القيادة أسهل وأكثر أمان.
وتم في فورد تورس موديل 2027 إعادة تصميم الكونسول الوسطي ليكون معلقًا، وبها شاحن لاسلكي مزدوج، وبها حوامل أكواب جديدة،، واعيد تصميم تخطيط الأزرار حيث تم نقلها أسفل فتحات التكييف لتسهيل الوصول إليها وتجربة الاستخدام.
محرك فورد تورس موديل 2027
تستمد سيارة فورد تورس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 193 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
ويوجد بـ سيارة فورد تورس موديل 2027 محرك اخر سعة 2000 سي سي إيكوبوست ، وتنتج قوة 257 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
وجدير بالذكر انه يتم تصنيع مونديو المحدثة في الصين عبر مشروع شانجان-فورد المشترك، وحتى الآن لا يعرف ما إذا كانت فورد ستمنح موديل مونديو سبورت الكروس فاستباك خماسي الأبواب المعروف سابقًا باسم Evos نفس التحديثات ام لا .