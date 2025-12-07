قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
شاهد | فورد تورس 2027 السيدان

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد تورس موديل 2027، وتنتمي تورس لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وظهرت لأول مرة في معرض جوانجتشو للسيارات في الصين، وتمتلك تصميم أكثر جاذبية وشراسة .

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة 

مواصفات فورد تورس موديل 2027

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة 

زودت سيارة فورد تورس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، أضواء أمامية على تصميم أكثر وضوح وعصري، وبها إضاءة جديدة بشبكة أمامية أكبر، وبها فتحة سفلية رياضية تعكس الهوية الديناميكية للسيارة، وتم تقديم تصاميم جديدة للجنوط، وتم تحديث المصابيح بتصميم محدث ونمط إضاءة أكثر حداثة بجانب صدام معدل مزين بتطعيمات سوداء ودفيوزر بلون الهيكل.

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة فورد تورس موديل 2027 بها، شاشة رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشة الكبيرة ممتدة مقاس 27 بوصة على لوحة القيادة، وبها نظام تشغيل محسن يعمل الآن على الجيل الجديد من نظام SYNC+، وبها معالج Snapdragon 8155 الأقوى، وتم تحسين المساعد الصوتي ليكون أكثر فعالية وسرعة في الاستجابة، مما يجعل التحكم في الوظائف المختلفة أثناء القيادة أسهل وأكثر أمان.

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة 

وتم في فورد تورس موديل 2027 إعادة تصميم الكونسول الوسطي ليكون معلقًا، وبها شاحن لاسلكي مزدوج، وبها حوامل أكواب جديدة،، واعيد تصميم تخطيط الأزرار حيث تم نقلها أسفل فتحات التكييف لتسهيل الوصول إليها وتجربة الاستخدام.

محرك فورد تورس موديل 2027

تستمد سيارة  فورد تورس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 193 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة  فورد تورس موديل 2027 محرك اخر سعة 2000 سي سي إيكوبوست ، وتنتج قوة 257 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة 

وجدير بالذكر انه يتم تصنيع مونديو المحدثة في الصين عبر مشروع شانجان-فورد المشترك، وحتى الآن لا يعرف ما إذا كانت فورد ستمنح موديل مونديو سبورت الكروس فاستباك خماسي الأبواب المعروف سابقًا باسم Evos نفس التحديثات ام لا .

