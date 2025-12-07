مواصفات شانجان ايدو بلس 2026 الجديدة.. أسعار الفئات وصور

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شانجان ايدو بلس موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شانجان ايدو بلس موديل 2026، وتنتمي ايدو بلس لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

تأتى سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4770 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1440 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2765 مم .

محرك شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

تستمد سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها قوة 178 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

زودت سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها Fog Lights .

مواصفات شانجان ايدو بلس موديل 2026

زودت سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، مشغل اسطوانات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج .

شانجان ايدو بلس موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للابواب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر شانجان ايدو بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .