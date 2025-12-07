قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع الأسعار.. سيارات جديدة 2026 متوافرة بالسوق المصري

سيارات جديدة 2026 متوافرة
سيارات جديدة 2026 متوافرة
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي إلنترا AD، وام جى ZS، وشيرى تيجو 4 برو، ورينو تاليانت، وتويوتا كورولا .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وبها قوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

ام جى ZS موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ام جى ZS موديل 2026 يصل إلي 48 لتر، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 119 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية .

ام جى ZS موديل 2026

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 929 ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

عزم دوران شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 يصل إلي 138 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 111 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 980 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

تنتج سيارة رينو تاليانت موديل 2026 قوة 100 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 ام جى ZS موديل 2026 شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 رينو تاليانت موديل 2026

