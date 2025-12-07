تأسست 1958.. تعرف على تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات

تأسست شركة بايك الصينية عام 1958 في بكين، وهي مجموعة سيارات حكومية كبرى، وبدأت في إنتاج المركبات العسكرية ثم تطورت لتشمل سيارات ركاب وشاحنات .

تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات

وتوسعت بايك عالميًا عبر شراكات جديدة مع هيونداي ومرسيدس بنز، ودخلت مجال السيارات الكهربائية بقوة، لتصبح من أكبر صانعي السيارات في الصين مع علامات تجارية مستقلة مثل ARCFOX وBEIJING.

- تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات :

تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات

في عام 1958 تأسست شركة بايك في بكين باسم Beijing Automobile Works (BAW)، وبدأت بإنتاج أول سياراتها، وبعدها قامت بتطوير أول سيارات دفع رباعي خفيفة (BJ212) وشاحنات خفيفة (BJ130) في الصين، كما صنعت مركبات عسكرية.

وفي عام 2002 قامت بعمل شراكة مع هيونداي (Beijing Hyundai)، وذلك عزز إنتاجها وزاد من حصتها السوقية بشكل كبير، وفي عام 2009 استحوذت على حقوق الملكية الفكرية لطرازات ساب (Saab 9-3 و 9-5)، واستخدمتها في تطوير سياراتها المستقلة والتي أطلق عليها علامة Sinova.

تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات

ومع دخول عام 2010 تأسيس BAIC Motor كشركة قابضة فرعية، وفي عام 2013 تم إطلاق الشركة المحدودة للتنمية الدولية، وبدأت توسعها العالمي، وأصبحت شركة مدرجة في البورصة لاحقًا في عام 2014.

- خريطة عمل شركة بايك في صناعة السيارات حاليا :

تركز شركة بايك على السيارات التقليدية وسيارات الطاقة الجديدة الكهربائية، مع علامات تجارية من ضمنها، ARCFOX وBEIJING، وهي تعد الان من أكبر الشركات المملوكة للدولة في الصين وتصنف ضمن Fortune Global 500.

تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات

وتعد بايك رابع أكبر صانع سيارات صيني من حيث الحجم وتفتخر بالعديد من المشاريع المشتركة الناجحة لسيارات الركاب مع الشركات الأجنبية، ومع ذلك فإن نسبة كبيرة من إنتاجها هي المركبات الزراعية والتجارية والعسكرية.

وتعتبر مجموعة بايك رابع أكبر منافس بين المنافسين المحليين على الرغم من أنها احتلت المرتبة الثانية من حيث إنتاج المركبات التجارية .

تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات

وجدير بالذكر ان شركة بايك هي قصة نجاح لصناعة السيارات الصينية، وبدأت كشركة مملوكة للدولة وتطورت لتصبح قوة عالمية من خلال الشراكات والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا المستدامة، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية .