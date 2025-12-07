اركب شيري أريزو 5 سيدان بـ 400 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيري أريزو 5 موديل 2015

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، شيري أريزو 5 موديل 2015، وتنتمي أريزو 5 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2015 الخارجية

شيري أريزو 5 موديل 2015

تمتلك سيارة شيري أريزو 5 موديل 2015 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيري، وتم تثبيت شعار شركة شيري علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنسف لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات أمامية للزجاج، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شيري أريزو 5 موديل 2015

شيري أريزو 5 موديل 2015

تستمد سيارة شيري أريزو 5 موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيري أريزو 5 موديل 2015 الداخلية

شيري أريزو 5 موديل 2015

زودت مقصورة سيارة شيري أريزو 5 موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية لفتح والغلق الأبواب من الداخل بهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية، ومراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب .

سعر شيري أريزو 5 موديل 2015

شيري أريزو 5 موديل 2015

تباع سيارة شيري أريزو 5 موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .