لعبة وقلبت بجد.. أحمد زاهر يعلق على حظر روبلوكس فى مصر

علق الفنان أحمد زاهر، على قرار حظر لعبة روبلوكس فى مصر، بعد التعريف بمخاطرها في مسلسل «لعبة وقلبت بجد».

وقال أحمد زاهر، في تصريحات تليفزيونية: الحمد لله فضل ونعمة، أنا سعيد جدًا بالخبر وفخور إنى كنت جزء من مسلسل لعبة وقلبت بجد، وأنه حقق شيء إيجابى بالنسبة للمجتمع.

ويُعد مسلسل «لعبة وقلبت بجد» من الأعمال التي تناقش قضايا الأسرة والمجتمع، مع التركيز على تأثير الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل على الأجيال الجديدة.



المسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شركة United Studios، قصة محمد عبد العزيز، سيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، هدير شريف، وإخراج حاتم متولي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في البطولة أحمد زاهر، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، دنيا المصري، شريف إدريس، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، إلى جانب عدد من الفنانين.