دخل الربيع يضحك والخروج للنهار يفتتحان الموسم الثقافي في الإسكندرية

تفتتح جمعية حتحور للثقافة والفنون موسمها الثقافي خلال شهر فبراير الجاري في الإسكندرية، ببرنامج "سينمائيات مستقلات"، وذلك بعروض سينمائية خاصة وندوات نقدية وتكريمات لرموز ثقافية مؤثرة.

يشمل برنامج "سينمائيات مستقلات" عرض فيلم "دخل الربيع يضحك" بحضور مخرجته نهى عادل ومنتجته كوثر يونس، يوم الجمعة 6 فبراير في الساعة 7 مساءً، ويعقبه ندوة يديرها الناقد يحيى خليفة، وفيلم "الخروج للنهار" بحضور مخرجته وكاتبة السيناريو والمنتجة هالة لطفي، يوم السبت 7 فبراير في الساعة 7 مساءً، ويدير الندوة الناقد أحمد سعد الدين.

يقول المخرج أحمد رشوان "سيتم تكريم عبد العزيز السباعي عن مجمل أعماله الفنية والأدبية المتميزة، منها: الكتاب التاريخي "مصر بين الخنادق والمخابئ"، وكتابه الاجتماعي الديموغرافي "الإسكندرية.. سيرة على الهامش""، بالإضافة لكتابته عشرات المقالات في عدد من المجلات المتخصصة والمواقع منها مجلة "أمكنة" وموقع "باب مصر"".

يشير إلى أن اختيار "السباعي" يأتي لكونه أحد أيقونات الإسكندرية وأحد الأسماء البارزة التي تسعى الجمعية إلى تكريمها تقديرًا لمسيرتها الثقافية المؤثرة، مؤكدًا أن تكريمه في موطنه يحمل دلالة خاصة، ويتزامن مع انطلاق برنامج فكري ثقافي يضع في جوهره إعلاء قيمة الكلمة والفن. من جانبه يثني وجيه اللقاني، المبرمج الثقافي ومؤسس ومدير "سينيفيل"، على تكريم عبد العزيز السباعي أحد أهم ركائز العمل الثقافي بالإسكندرية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بالثقافة السينمائية والحرص على العمل كحلقة وصل بين صناع السينما الشباب والجمهور بالمحافظات.