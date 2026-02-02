قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دخل الربيع يضحك والخروج للنهار يفتتحان الموسم الثقافي في الإسكندرية

بحضور صناعه.. "دخل الربيع يضحك" و"الخروج للنهار" يفتتحان الموسم الثقافي في الإسكندرية
بحضور صناعه.. "دخل الربيع يضحك" و"الخروج للنهار" يفتتحان الموسم الثقافي في الإسكندرية
أوركيد سامي

تفتتح جمعية حتحور للثقافة والفنون موسمها الثقافي خلال شهر فبراير الجاري في الإسكندرية، ببرنامج "سينمائيات مستقلات"، وذلك بعروض سينمائية خاصة وندوات نقدية وتكريمات لرموز ثقافية مؤثرة. 

يشمل برنامج "سينمائيات مستقلات" عرض فيلم "دخل الربيع يضحك" بحضور مخرجته نهى عادل ومنتجته كوثر يونس، يوم الجمعة 6 فبراير في الساعة 7 مساءً، ويعقبه ندوة يديرها الناقد يحيى خليفة، وفيلم "الخروج للنهار" بحضور مخرجته وكاتبة السيناريو والمنتجة هالة لطفي، يوم السبت 7 فبراير في الساعة 7 مساءً، ويدير الندوة الناقد أحمد سعد الدين. 

يقول المخرج أحمد رشوان "سيتم تكريم عبد العزيز السباعي عن مجمل أعماله الفنية والأدبية المتميزة، منها: الكتاب التاريخي "مصر بين الخنادق والمخابئ"، وكتابه الاجتماعي الديموغرافي "الإسكندرية.. سيرة على الهامش""، بالإضافة لكتابته عشرات المقالات في عدد من المجلات المتخصصة والمواقع منها مجلة "أمكنة" وموقع "باب مصر"". 

يشير إلى أن اختيار "السباعي" يأتي لكونه أحد أيقونات الإسكندرية وأحد الأسماء البارزة التي تسعى الجمعية إلى تكريمها تقديرًا لمسيرتها الثقافية المؤثرة، مؤكدًا أن تكريمه في موطنه يحمل دلالة خاصة، ويتزامن مع انطلاق برنامج فكري ثقافي يضع في جوهره إعلاء قيمة الكلمة والفن. من جانبه يثني وجيه اللقاني، المبرمج الثقافي ومؤسس ومدير "سينيفيل"، على تكريم عبد العزيز السباعي أحد أهم ركائز العمل الثقافي بالإسكندرية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بالثقافة السينمائية والحرص على العمل كحلقة وصل بين صناع السينما الشباب والجمهور بالمحافظات.

اخبار الفن نجوم الفن دخل الربيع يضحك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

4 نجوم سوبر.. توروب يستعين بالقوة الضاربة أمام البنك بالدوري

الكونغ فو

شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو بالإسماعيلية

الزمالك

بعد الفوز على المصري.. خالد الغندور يعلق: الزمالك جامد بهؤلاء

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد