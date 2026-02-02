4 نجوم سوبر.. توروب يستعين بالقوة الضاربة أمام البنك بالدوري

يدرس الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي الإستعانة بـ 4 نجوم سوبر للدفع بهم فى مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

ويلتقي مساء غد الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب نظيره البنك الأهلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويفكر الخواجة توروب في الإستعانة بخدمات الثلاثى محمد الشناوى والمغربى أشرف بن شرقى وأحمد عيد، بجانب الوافد الجديد هادي رياض فى مباراة البنك الأهلي بالدوري.

ويستهدف الدانماركي ييس توروب من هذا الإجراء تخفيف الضغط على القوام الأساسي، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وتجديد الدماء وطموح بعض عناصر دكة البدلاء.

يأتي ذلك في ظل الضغط على القوام الأساسي بين المشاركة الافريقية والمحلية فى دوري نايل ودوري أبطال أفريقيا.