طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
تعرف على تأثير زيادة زيت المحرك داخل السيارة ؟

إبراهيم القادري

زيت المحرك الزائد يتسبب في ارتفاع الضغط وعادة ما تكون علي شكل رغوة، وذلك يؤدي إلى تلف الأختام والمحامل، ويؤدي ذلك إلي تسرب الزيت، وخروج دخان أزرق من العادم، ورائحة احتراق، وتلف البوجيهات، وتكون رواسب.

بالاضافة إلي تقليل كفاءة المحرك، ويؤدي ذلك إلى تلف كارثي، ويجب تصريف الزائد على الفور عبر شفط الزيت الزائد أو فك صمام التصريف.

- تعرف علي تأثير زيادة زيت المحرك داخل السيارة :

ضغط زيت مرتفع

يتسبب الزيت الزائد في زيادة الضغط داخل المحرك، وذلك يضغط على الأختام والحشيات ويؤدي إلى تسرب الزيت.

تكون الرغوة

يختلط الزيت الزائد بالهواء، وهذا يقلل من فعاليته كـ مزلق ويتسبب في تكون الرغوة، مما يمنع تزييت الأجزاء بشكل صحيح.

تلف الأجزاء الداخلية

يؤدي الضغط والرغوة إلى إتلاف المحامل والأختام والأجزاء المتحركة، ويتسبب ذلك في انحناء قضبان المكبس.

مشاكل الاحتراق

تحدث تلك المشاكل عندما يتسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق، ويسبب دخان أزرق ورائحة احتراق، ويؤدي ذلك إلى تلف البوجيهات وتقليل الشرارة.

ارتفاع درجة الحرارة

يعيق الزيت الزائد قدرة المحرك على التبريد بشكل صحيح، وذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته.

زيادة الرواسب

يتراكم الزيت الزائد ويتحلل، وهذا يزيد من الشوائب والرواسب داخل المحرك.

أوقف المحرك

لا تواصل القيادة لمسافة طويلة، واذا قمت بالتحرك لمسافات طويله يجب ان توقف المحرك لتهدئه ومن تثم تقوم بالتحرك مرة اخري .

افحص المستوى

تأكد من مستوى الزيت باستخدام مقياس الزيت على سطح مستوي .

شفط الزيت الزائد

استخدم مضخة شفط عبر فتحة مقياس الزيت أو فك صمام التصريف السفلي لتصريف الكمية الزائدة.

فحص فني متخصص

يفضل مراجعة ورشة صيانة لفحص أي تلف محتمل في الأختام أو النظام من خلال فني متخصص .

