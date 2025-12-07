تعرف على تأثير زيادة زيت المحرك داخل السيارة ؟

زيت المحرك الزائد يتسبب في ارتفاع الضغط وعادة ما تكون علي شكل رغوة، وذلك يؤدي إلى تلف الأختام والمحامل، ويؤدي ذلك إلي تسرب الزيت، وخروج دخان أزرق من العادم، ورائحة احتراق، وتلف البوجيهات، وتكون رواسب.

بالاضافة إلي تقليل كفاءة المحرك، ويؤدي ذلك إلى تلف كارثي، ويجب تصريف الزائد على الفور عبر شفط الزيت الزائد أو فك صمام التصريف.

ضغط زيت مرتفع

يتسبب الزيت الزائد في زيادة الضغط داخل المحرك، وذلك يضغط على الأختام والحشيات ويؤدي إلى تسرب الزيت.

تكون الرغوة

يختلط الزيت الزائد بالهواء، وهذا يقلل من فعاليته كـ مزلق ويتسبب في تكون الرغوة، مما يمنع تزييت الأجزاء بشكل صحيح.

تلف الأجزاء الداخلية

يؤدي الضغط والرغوة إلى إتلاف المحامل والأختام والأجزاء المتحركة، ويتسبب ذلك في انحناء قضبان المكبس.

مشاكل الاحتراق

تحدث تلك المشاكل عندما يتسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق، ويسبب دخان أزرق ورائحة احتراق، ويؤدي ذلك إلى تلف البوجيهات وتقليل الشرارة.

ارتفاع درجة الحرارة

يعيق الزيت الزائد قدرة المحرك على التبريد بشكل صحيح، وذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته.

زيادة الرواسب

يتراكم الزيت الزائد ويتحلل، وهذا يزيد من الشوائب والرواسب داخل المحرك.

أوقف المحرك

لا تواصل القيادة لمسافة طويلة، واذا قمت بالتحرك لمسافات طويله يجب ان توقف المحرك لتهدئه ومن تثم تقوم بالتحرك مرة اخري .

افحص المستوى

تأكد من مستوى الزيت باستخدام مقياس الزيت على سطح مستوي .

شفط الزيت الزائد

استخدم مضخة شفط عبر فتحة مقياس الزيت أو فك صمام التصريف السفلي لتصريف الكمية الزائدة.

فحص فني متخصص

يفضل مراجعة ورشة صيانة لفحص أي تلف محتمل في الأختام أو النظام من خلال فني متخصص .