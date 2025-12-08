الري: إجراءات عاجلة لضمان جاهزية منظومة إدارة وتوزيع المياه للموسم الشتوي

أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مواصلة إجراءات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة محطات رفع المياه على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع إجراءات أجهزة الوزارة الأخرى، لضمان جاهزية منظومة إدارة وتوزيع المياه، واستيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الشتوي.



كان وزير الري قد تلقى تقريرا يستعرض أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وجاهزية محطات رفع المياه للتعامل مع الموسم الشتوي لعام 2025، وموسم أقصى الاحتياجات المائية لعام 2026.

واستعرض التقرير حالة محطات رفع المياه على مستوى الجمهورية، حيث تم مؤخراً تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية للمحطات، وتركيب محركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي ازدحامات مائية.

وذكر التقرير أنه تم الانتهاء من البت الفني والمالي لإنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، ويجري البت الفني لإنشاء محطتي الحامول وسمتاي، ويجري العمل في محطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر.

ويتم إعداد خطة لاحتياجات محطات رفع المياه خلال السنوات الخمس القادمة لضمان جاهزية المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية للري والصرف.



ووجه سويلم باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي في منظومة الري والصرف.



وتعد مصلحة الميكانيكا والكهرباء أحد أجهزة الوزارة المهمة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين.

