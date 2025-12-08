زلزال بقوة 5.45 درجة يضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.45 درجة على مقياس ريختر تركيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن مركز جي إف زد لأبحاث الفضاء.

وأمس ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأحد، أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة هز ياكوتات في ولاية ألاسكا.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات، السبت منطقة جبلية قليلة السكان تقع بين ألاسكا وأقصى غرب كندا.

وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، بالقرب من الساحل، عند الحدود بين ألاسكا وإقليم يوكون الكندي، على بعد نحو 250 كيلومترا غرب عاصمته وايتهورس ونحو 370 كيلومترا شمال غرب جونو، عاصمة ولاية ألاسكا.