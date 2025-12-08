قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة
بعد الجيزة | الكيوت في شوارع القاهرة والقليوبية بديلا للتوكتوك .. تفاصيل
فن وثقافة

هند أنور تفوز بالمركز الثالث فى المهرجان العربى الموسيقى لذوى الإحتياجات بقطر

هند أنور
هند أنور
أحمد إبراهيم

وجه الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية التهنئة للواعدة هند أنور عبد العزيز الطالبة بمركز تنمية المواهب بإشراف الدكتور محمد عبد الستار فصل كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام بعد فوزها بالمركز الثالث فى المسابقة المصاحبة للمهرجان العربى الموسيقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة والذى اقيم بدولة قطر وحمل شعار (نسيج الفن | وَتَر) ونظمه مركز الشفلح للأشخاص ذوى الإعاقة . 

وقال رئيس الأوبرا، إن فوز هند يعد إنجازاً جديداً للإبداع المصرى، مشيرا إنه انعكاساً إيجابياً لنتائج خطط وزارة الثقافة الخاصة بدمج واكتشاف وتبنى الموهوبين من أصحاب الهمم، وتابع إن ذوى القدرات الخاصة جزء أصيل من نسيج المجتمع واصفاً هند بإحدى النماذج المشرفة والملهمة، مؤكداً أن الإنجاز يؤكد قدرة الفن إبراز الإمكانات الحقيقية لكل فرد رغم التحديات التي يواجهها .

جدير بالذكر إن فعاليات المهرجان العربى الموسيقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة شهدت مشاركة كل من هبة ربيع السيد، ستيفن رومانى رؤوف، عاطف محمد عبد اللطيف، أميرة عزت فوزى إلى جانب الفائزة هند أنور وجميعهم من الدارسين بفصول ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب بالأوبرا وأقيمت على مسرح U VENUE بالعاصمة القطرية الدوحة واحتضنت متنافسين من مختلف الدول العربية .

علاء عبد السلام الدكتور علاء عبد السلام دار الأوبرا هند أنور عبد العزيز محمد عبد الستار

