هند أنور تفوز بالمركز الثالث فى المهرجان العربى الموسيقى لذوى الإحتياجات بقطر

وجه الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية التهنئة للواعدة هند أنور عبد العزيز الطالبة بمركز تنمية المواهب بإشراف الدكتور محمد عبد الستار فصل كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام بعد فوزها بالمركز الثالث فى المسابقة المصاحبة للمهرجان العربى الموسيقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة والذى اقيم بدولة قطر وحمل شعار (نسيج الفن | وَتَر) ونظمه مركز الشفلح للأشخاص ذوى الإعاقة .

وقال رئيس الأوبرا، إن فوز هند يعد إنجازاً جديداً للإبداع المصرى، مشيرا إنه انعكاساً إيجابياً لنتائج خطط وزارة الثقافة الخاصة بدمج واكتشاف وتبنى الموهوبين من أصحاب الهمم، وتابع إن ذوى القدرات الخاصة جزء أصيل من نسيج المجتمع واصفاً هند بإحدى النماذج المشرفة والملهمة، مؤكداً أن الإنجاز يؤكد قدرة الفن إبراز الإمكانات الحقيقية لكل فرد رغم التحديات التي يواجهها .

جدير بالذكر إن فعاليات المهرجان العربى الموسيقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة شهدت مشاركة كل من هبة ربيع السيد، ستيفن رومانى رؤوف، عاطف محمد عبد اللطيف، أميرة عزت فوزى إلى جانب الفائزة هند أنور وجميعهم من الدارسين بفصول ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب بالأوبرا وأقيمت على مسرح U VENUE بالعاصمة القطرية الدوحة واحتضنت متنافسين من مختلف الدول العربية .