إنجي كيوان تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. وتواصل “وننسى اللي كان”

تحتفل الفنانة الشابة إنجي كيوان اليوم بعيد ميلادها بطريقة مختلفة حسبما أوضحت لجمهورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الذين قدموا لها التهنئة بعيد ميلادها متمنين لها مزيدا من النجاح في حياتها الشخصية والفنية.

ومع الاحتفال بعيد ميلادها تواصل إنجي كيوان تصوير مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" أمام ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي والمنتظر عرضه في رمضان 2026.

ولفتت إنجى كيوان الأنظار بموهبتها منذ انطلاقتها الحقيقية في مسلسل "بيت المعادي" بدور "نورا"، ثم "الوضع مستقر" بشخصية "ناردين"، و"مجنونة بيك" بشخصية "هادية".

كما لفتت إنجي كيوان الأنظار أيضا بأناقتها واستايلاتها المميزة عبر مجموعة من الإطلالات الراقية التي تطل بها على جمهورها والتي جعلتها واحدة من الفنانات المعروفات لا بموهبتهن فقط بل بشياكتهن وأناقتهن أيضا.