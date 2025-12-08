قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كريم محمود عبد العزيز يطرح تريللر "طلقني" ويكشف موعد عرض الفيلم

يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز، جمهوره ومتابعيه البرومو الرسمي لفيلمه الجديد «طلقني»، معلنًا عن موعد طرحه في دور العرض السينمائية.

ونشر كريم برومو الفيلم عبر حسابه على «إنستجرام» وعلق على الفيديو قائلا: «فيلم طلقني 24 ديسمبر».

https://www.instagram.com/reel/DR-E2bgjZWe/?igsh=cmlqZjgxaG5vaGph

وطرح الفنان كريم محمود عبد العزيز تريلر أحدث أفلامه المنتظرة “طلقني” بمشاركة الفنانة دينا الشربيني والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وظهرت دينا الشربيني، فى التريلر وهى تطلب من كريم محمود عبد العزيز الطلاق وتطالب بحقوقها ويطلب هو منها أن تتنازل عن ٥٠% من حقوقها ، وتتصاعد الأحداث فى إطار كوميدي رومانسي.

فيلم طلقني

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.

فيلم الهنا اللى أنا فيه

 وفيلم “الهنا اللى أنا فيه” من بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس ومريم الجندي إلي جانب مجموعة من ضيوف الشرف ومن إخراج خالد محرعي و ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدي. الفيلم من إنتاج شركة “نيو سنشري برودكشن”.

وتدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه.

الفنان كريم محمود عبدالعزيز طلقني الفنانة دينا الشربيني فيلم الهنا اللى أنا فيه ياسمين رئيس مريم الجندي

