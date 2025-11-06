مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

بعد صدمة رواد السوشيال ميديا وحيرتهم الشديدة ما بين صحة الاخبار وكذبها، عن حقيقة ارتباط النجمين كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، غذّت الصدمة أكثر وصعدت بها كندة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد منشور مؤسف كتبته عن دينا الشربيني بمنشور أحدث ضجة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وما بين منشور ابنة كريم وحيرة رواد السوشيال، يأتي دخان اخبار الفنانين اللذين شاركا معا في أكثر من عمل فني وخاصة فيلم طلقني المنتظر طرحه، والذي ذهب بالمتابعين ليحرّك شكوكهم أكثر ناحية وجود ارتباط حقيقي بين الفنانين الاثنين.

وهاجمت كندة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنانتين دينا الشربيني وروبي، بعد تداول أخبار ارتباط دينا وكريم في شكل أخذ شكلا غير متوقع على وسائل التواصل الاجتماعي من متابعي الفنانين الاثنين .

وكتبت كندة كريم محمود عبد العزيز تعليقا على أحد المنشورات التى تزعم بوجود علاقة حب تجمع والدها بالفنانة دينا الشربيني، قائلة: الاثنين دول روبي والتانية دي فستك أنا بكرههم وفيديو بابا وماما مينفعش تتجاب سيرتهم فى استوريهات او على اكونت حد زيهم".

وفي منشور آخر، هاجمت كندة كريم محمود عبد العزيز هي وابنة تامر حسني، وكتبتا: “إنها ساحرة"، لترد تاليا تامر حسني معلقة “هى حقيقي ساحرة”.

فيلم طلقني

وعلى صعيد آخر ، ينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني احدث افلامهما بعنوان “طلقني”، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.

فيلم الهنا اللى انا فيه

وفيلم “الهنا الى انا فيه” من بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس ومريم الجندي إلي جانب مجموعة من ضيوف الشرف ومن إخراج خالد مرعي و ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدي. الفيلم من إنتاج شركة “نيو سنشري برودكشن”.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه.