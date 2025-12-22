توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير فعاليات دورته السابعة، مساء اليوم ، بحفل ختام أقيم بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور لافت من صناع السينما والنقاد والجمهور.

وشهد الحفل الختامي إعلان نتائج المسابقات المختلفة وتوزيع جوائز البرج الذهبي والبرج الفضي، إلى جانب تنويهات لجنة التحكيم.

وعلى مدار أيام المهرجان، شهدت الدورة السابعة عروضا سينمائية متنوعة ضمت عشرات الأفلام القصيرة من مصر والعالم، عكست تنوع المدارس السينمائية واختلاف الرؤى الفنية، ما أتاح مساحة حوار ثرية بين صناع الأفلام والجمهور، وجاءت الجوائز كالتالي:

جوائز الأفلام المصرية

فاز فيلم «لما النور يقطع» للمخرج عبد العزيز النجار بـجائزة البرج الذهبي، فيما حصل فيلم «السما بتقع» للمخرج مصطفى جربي على جائزة البرج الفضي.

كما منحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لفيلم «تيتا» للمخرج أحمد سمير، تقديرا للأداء والطرح الإنساني.

الجوائز الدولية

ذهبت جائزة البرج الذهبي إلى الفيلم اللبناني «الدراجة والشيطان » للمخرج اللبناني شارون حكيم ، بينما حصد جائزة البرج الفضي الفيلم البرازيلي «أمريلا» للمخرج أندريه هايدوو سايتو.

ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لفيلمي «المسافة بيننا» و«شوكولاتة مرة»، تقديرا للمعالجة الفنية والتجربة البصرية.

جوائز الأفلام الوثائقية

حصل الفيلم الإيراني «الطفل الثالث» على جائزة البرج الذهبي للمخرجة سيرينا امين ، بينما نال فيلم «أرضي تحترق» لعبدالرحمن الشويكي جائزة البرج الفضي.

كما منحت لجنة التحكيم تنويهًا خاصًا لفيلمي «من تبقوا» و«سر جدتي» لما قدماه من رؤى إنسانية عميقة.

مسابقة الفيلم العربي

فاز فيلم «آخر مرة» للمخرج كريم الرحباني بجائزة البرج الذهبي، في حين حصل فيلم «عبور» للمخرج باقر الربيعي على جائزة البرج الفضي.

كما نال فيلم «لاخر رقصة» للمخرج حسن سلامة جائزة لجنة التحكيم لأفضل تصوير، إلى جانب تنويه خاص لأفضل تمثيل عن فيلم «وآخر مرة» للمخرج كريم الرحباني.

مسابقة عزيزة أمير

حصد فيلم «حيث ينام الأحياء» للمخرجة علياء إبراهيم جائزة البرج الذهبي، بينما فاز فيلم «أنا الشمس» بجائزة البرج الفضي للمخرجة كارمن غالي و جومانا لبيب.

كما حصل فيلم «البحث عن عباس صابر» على تنويه لجنة التحكيم.

مسابقة الطلبة

في مسابقة الطلبة، فاز فيلم «تسلم إيدك» بـجائزة البرج الذهبي للمخرجة جومانا بعلبكي ، بينما ذهبت جائزة البرج الفضي إلى فيلم «نسمة» للمخرجة رهف احمد عادل .

كما منحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لأفضل تمثيل عن فيلم «اتشطر على البرادعى » للمخرج سليمان حمزة .

وأكدت إدارة المهرجان في ختام الحفل أن الدورة السابعة عكست تطورا ملحوظا في مستوى الأفلام المشاركة، مشيرة إلى استمرار المهرجان في دعم صناع الأفلام القصيرة وإتاحة منصة حقيقية لعرض تجاربهم السينمائية والتواصل مع الجمهور والنقاد.