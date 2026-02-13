قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح غزة وتفكيك حماس
النووي الأوروبي.. المستشار الألماني يكشف عن محادثات سرية مع فرنسا
برلماني: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز الشفافية ويوسع المشاركة السياسية
برلماني: تكليف الرئيس السيسي بشأن المجالس المحلية يسهم في تحسين جودة الخدمات للمواطنين
أهلي جدة يضرب الشباب بخماسية في الدوري السعودي
الذهب يكسر التوقعات.. زيادة جديدة في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 13-2-2026
توت عنخ أمون غير عبراني| زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي: ما عملتلوش كمين
رياضة

أهلي جدة يضرب الشباب بخماسية في الدوري السعودي

إسلام مقلد

حقق فريق أهلي جدة الفوز على فريق الشباب، بنتيجة 5-2 للأهلي، من المباراة التي تجمعهما على  ملعب اس اتش جي أرينا، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

أهداف مباراة الأهلي والشباب

سجل رباعية الأهلي كل من:" ريان حامد، فرانك كيسي، رياض محرز وإنز ميلوت وإيفان توني في الدقائق 6 و20 و25 و34  و83، فيما جاءت ثنائية هدف الشباب عن طريق يانيك كاراسكو في الدقيقة 33 و44.

ورفع الأهلي رصيده بتلك النتيجة إلى النقطة 50 ليحتل المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السعودي، وتوقف رصيد الشباب عند النقطة 19 ليحتل المركز الـ 14.

فريق أهلي جدة فريق الشباب الشباب دوري روشن السعودي الأهلي

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي الوفد الكنسي العائد من الڤاتيكان

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد سقوط أمطار علي هذه المناطق واستمرار الرياح

مشروعات الصحة

الصحة: 33 زيارة ميدانية لـ 58 مستشفى و62 وحدة صحية بـ 12 محافظة

بالصور

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

