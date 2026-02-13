أهلي جدة يضرب الشباب بخماسية في الدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة الفوز على فريق الشباب، بنتيجة 5-2 للأهلي، من المباراة التي تجمعهما على ملعب اس اتش جي أرينا، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

أهداف مباراة الأهلي والشباب

سجل رباعية الأهلي كل من:" ريان حامد، فرانك كيسي، رياض محرز وإنز ميلوت وإيفان توني في الدقائق 6 و20 و25 و34 و83، فيما جاءت ثنائية هدف الشباب عن طريق يانيك كاراسكو في الدقيقة 33 و44.

ورفع الأهلي رصيده بتلك النتيجة إلى النقطة 50 ليحتل المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السعودي، وتوقف رصيد الشباب عند النقطة 19 ليحتل المركز الـ 14.