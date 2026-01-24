قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر بثلاثية من أهلي جدة بالدوري السعودي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق أهلي جدة الفوز على فريق نيوم الذي يضم في صفوفه المصري أحمد حجازي بنتيجة 3-0،  ضمن منافسات الجولة 17 في الدوري السعودي

وسجل أهداف الأهلي كل من إيفان توني ورياض محرز وإنزو ميلوت في الدقائق 55 و64 و67 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع أهلي جدة رصيده للنقطة 40 ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد نيوم عند النقطة 21 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل الفريقين

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق نيوم، تشكيل فريقه  خاض بها مباراة اليوم أمام أهلي جدة، في الدوري السعودي.

واستضاف فريق نيوم، الذي يضم الدولي المصري، أحمد حجازي، نظيره أهلي جدة، في مواجهة أقيمت بينهما على ملعب "مدينة الملك خالد الرياضية"، في إطار منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

مشاركة حجازي

شهد تشكيل فريق نيوم الرسمي، تواجد الدولي المصري، أحمد حجازي أساسيًا رفقة فريقه، أمام الأهلي.

تشكيل نيوم الرسمي أمام أهلي جدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: فارس عابدي، أحمد حجازي، زيزي، خليفة الدوسري.

خط الوسط: محمد البريك، سايمون بوابري، أمادو كوني، سلمان الفرج.

خط الهجوم: لاكازيت، لوسيانو رودريجيز.

تشكيل أهلي جدة الرسمي لمبارة نيوم في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، ريان حامد، روجير إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط: إينزو ميلوت، فرانك كيسيه، زياد الجهني

وفي الهجوم: جالينو، إيفان توني، رياض محرز.

أهلي جدة فريق نيوم نيوم أحمد حجازي

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الإيجار القديم

تحذير برلماني من تداعيات الإيجار القديم ومطالبة بمراجعة مدة الإخلاء

مجلس النواب

البرلمان يناقش شروطا جديدة للالتحاق بنقابة المهن الرياضية.. تفاصيل

مستقبل وطن

مستقبل وطن: عيد الشرطة ذكرى وطنية تجدد معاني التضحية وحماية الاستقرار

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد