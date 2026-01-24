بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر بثلاثية من أهلي جدة بالدوري السعودي

حقق أهلي جدة الفوز على فريق نيوم الذي يضم في صفوفه المصري أحمد حجازي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة 17 في الدوري السعودي

وسجل أهداف الأهلي كل من إيفان توني ورياض محرز وإنزو ميلوت في الدقائق 55 و64 و67 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع أهلي جدة رصيده للنقطة 40 ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد نيوم عند النقطة 21 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل الفريقين

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق نيوم، تشكيل فريقه خاض بها مباراة اليوم أمام أهلي جدة، في الدوري السعودي.

واستضاف فريق نيوم، الذي يضم الدولي المصري، أحمد حجازي، نظيره أهلي جدة، في مواجهة أقيمت بينهما على ملعب "مدينة الملك خالد الرياضية"، في إطار منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

مشاركة حجازي

شهد تشكيل فريق نيوم الرسمي، تواجد الدولي المصري، أحمد حجازي أساسيًا رفقة فريقه، أمام الأهلي.

تشكيل نيوم الرسمي أمام أهلي جدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: فارس عابدي، أحمد حجازي، زيزي، خليفة الدوسري.

خط الوسط: محمد البريك، سايمون بوابري، أمادو كوني، سلمان الفرج.

خط الهجوم: لاكازيت، لوسيانو رودريجيز.

تشكيل أهلي جدة الرسمي لمبارة نيوم في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، ريان حامد، روجير إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط: إينزو ميلوت، فرانك كيسيه، زياد الجهني

وفي الهجوم: جالينو، إيفان توني، رياض محرز.