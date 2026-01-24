بمشاركة أحمد حجازي.. تشكيل نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق نيوم، تشكيل فريقه المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام أهلي جدة، في الدوري السعودي.

ويستضيف فريق نيوم، الذي يضم الدولي المصري، أحمد حجازي، نظيره أهلي جدة، في مواجهة مرتقبة، تقام بينهما، اليوم السبت، على ملعب "مدينة الملك خالد الرياضية"، في إطار منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

يدخل أهلي جدة اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ويطمح للفوز من أجل مزاحمة النصر والهلال في صراع الصدارة؛ حيث يتساوى مع النصر صاحب الوصافة في النقاط.

على الجانب الآخر، لن يكون نيوم صيدًا سهلًا على الإطلاق؛ حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 21 نقطة ولديه طموح في تحقيق الفوز، مستعينًا بعاملي الأرض والجماهير.

شهد تشكيل فريق نيوم الرسمي، تواجد الدولي المصري، أحمد حجازي أساسيًا رفقة فريقه، أمام الأهلي.

تشكيل نيوم الرسمي أمام أهلي جدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: فارس عابدي، أحمد حجازي، زيزي، خليفة الدوسري.

خط الوسط: محمد البريك، سايمون بوابري، أمادو كوني، سلمان الفرج.

خط الهجوم: لاكازيت، لوسيانو رودريجيز.

تشكيل أهلي جدة الرسمي لمبارة نيوم في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، ريان حامد، روجير إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط: إينزو ميلوت، فرانك كيسيه، زياد الجهني

وفي الهجوم: جالينو، إيفان توني، رياض محرز.

موعد مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

موعد مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي 2025-2026، هو اليوم السبت، الموافق 24 يناير 2026، على ملعب "مدينة الملك خالد الرياضية".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

يمكن مشاهدة مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.

وأعلنت شبكة قنوات "ثمانية" تعيين المعلق عبد الله الحربي، للتعليق على أحداث المباراة.