تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
عبد الله السعيد على رأسهم .. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية
رياضة

بمشاركة أحمد حجازي.. تشكيل نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة
إسلام مقلد

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق نيوم، تشكيل فريقه  المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام أهلي جدة، في الدوري السعودي.

ويستضيف فريق نيوم، الذي يضم الدولي المصري، أحمد حجازي، نظيره أهلي جدة، في مواجهة مرتقبة، تقام بينهما، اليوم السبت، على ملعب "مدينة الملك خالد الرياضية"، في إطار منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

يدخل أهلي جدة اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ويطمح للفوز من أجل مزاحمة النصر والهلال في صراع الصدارة؛ حيث يتساوى مع النصر صاحب الوصافة في النقاط.

على الجانب الآخر، لن يكون نيوم صيدًا سهلًا على الإطلاق؛ حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 21 نقطة ولديه طموح في تحقيق الفوز، مستعينًا بعاملي الأرض والجماهير.

شهد تشكيل فريق نيوم الرسمي، تواجد الدولي المصري، أحمد حجازي أساسيًا رفقة فريقه، أمام الأهلي.

تشكيل نيوم الرسمي أمام أهلي جدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: فارس عابدي، أحمد حجازي، زيزي، خليفة الدوسري.

خط الوسط: محمد البريك، سايمون بوابري، أمادو كوني، سلمان الفرج.

خط الهجوم: لاكازيت، لوسيانو رودريجيز.

تشكيل أهلي جدة الرسمي لمبارة نيوم في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، ريان حامد، روجير إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط: إينزو ميلوت، فرانك كيسيه، زياد الجهني

وفي الهجوم: جالينو، إيفان توني، رياض محرز.

موعد مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

موعد مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي 2025-2026، هو اليوم السبت، الموافق 24 يناير 2026، على ملعب "مدينة الملك خالد الرياضية".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

يمكن مشاهدة مباراة نيوم وأهلي جدة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.

وأعلنت شبكة قنوات "ثمانية" تعيين المعلق عبد الله الحربي، للتعليق على أحداث المباراة.

نيوم أهلي جدة الدوري السعودي

