مدرب أهلي جدة: سنطبق سياسية التدوير أمام الوحدة بأبطال آسيا

أكد الألماني ماتياس يايلسيه، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، أنه سيتجه لتطبيق سياسة التدوير أمام الوحدة الإماراتي، المقرر إقامتها غدًا الاثنين، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا.

وقال مدرب الأهلي السعودي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "هدفنا التحضير للمباراة على أتمّ وجه، وأثق في قدرة جميع اللاعبين على تقديم أفضل أداء".

وتابع: "أتجه لتدوير اللاعبين خلال اللقاء، وإدارته بذكاء، مع هدف تحقيق النقاط الثلاث بطبيعة الحال، العودة إلى اللعب في دوري أبطال آسيا للنخبة أمرًا مميزًا على الدوام".

واختتم: "لدينا تاريخ جيد، ونسعى للاستمرار على هذا النهج".

وصعد الأهلي، حامل اللقب، إلى دور الـ 16 بالفعل، بعد جمعه 13 نقطة من الجولات الـ 6 الماضية.