تشكيل الاتحاد لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني لفريق الاتحاد، عن تشكيل النمور الرسمي لمواجهة ضيفه الفيحاء، في المباراة المرتقبة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» في جدة، لحساب الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

يدخل الاتحاد مواجهة الفيحاء مدعوما بانتصار تاريخي على الغرافة القطري بسباعية نظيفة ضمن بها مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليشحن النمور بطاريات الثقة من جديد قبل الصدام مع الضيف البرتقالي في مهمة محفوفة بالكثير من المخاطر من أجل استعادة نغمة الفوز محليًا.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش– دانيلو بيريرا– أحمد شراحيلي– مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو– حسام عوار– محمدو دومبيا.

خط الهجوم: روجر فيرنانديز- عبدالعزيز البيشي- يوسف النصيري.

واحتفظ المدرب البرتغالي بالعديد من القطع المؤثرة على بنك الاحتياط من أجل التدخل بحسب مجريات اللعب، بتواجد؛ موسى ديابي، طلال حاجي، حامد الغامدي، أحمد الغامدي، عوض الناشري، محمد برناوي، محمد فلاتة، حامد الشنقيطي، محمد العبسي.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السابع في سلم ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 34 نقطة من 20 مباراة حتى الآن من الموسم المثير، بفارق 16 نقطة كاملة بعيدًا عن ثنائي الصدارة الهلال والأهلي، فيما يأتي الفيحاء في المركز الثاني عشر، برصيد 23 نقطة.