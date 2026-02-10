محمد صلاح على أعتاب الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتحرك وخلافات أنفيلد تسرع القرار

فتح نادي اتحاد جدة السعودي باب المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تعكس رغبة النادي في إبرام صفقة من العيار الثقيل.

مفاوضات مباشرة مع ممثلي اللاعب

وكشف الصحفي الفرنسي سانتي أونا، عبر موقع «فوت ميركاتو»، أن إدارة اتحاد جدة دخلت في مفاوضات جادة ومباشرة مع ممثلي محمد صلاح، من أجل بحث إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام كبير بحسم الصفقة حال توافر الظروف المناسبة.

تغير موقف صلاح من الدوري السعودي

وأوضح أونا أن محمد صلاح بات أكثر ترحيبًا بفكرة الانتقال إلى اتحاد جدة مقارنة بفترة الانتقالات الصيفية الماضية، التي شهدت رفضًا قاطعًا من اللاعب لفكرة اللعب في الدوري السعودي، ما يعكس تحولًا واضحًا في موقفه تجاه مستقبله.

خلافات داخل ليفربول تزيد الغموض

وجاء هذا التطور في ظل الخلافات الأخيرة بين محمد صلاح ومدرب ليفربول، آرني سلوت، بسبب قلة مشاركات اللاعب خلال الموسم الحالي، خاصة في الفترة التي سبقت بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو ما زاد من الغموض حول استمراره مع الفريق.

ليفربول قد يفتح باب الرحيل

وأشار سانتي أونا في ختام تقريره إلى أن نادي ليفربول قد يوافق على رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي، حال تلقيه عرضًا ماليًا مناسبًا يتماشى مع قيمته الفنية والتسويقية.