إجتماع في الزمالك لحل أزمة القيد..تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أجتماع مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة لحل أزمه القيد.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك :نادي الزمالك سيعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة من أجل حل أزمة القيد قبل انتقالات الشتاء"

،الزمالك لن يستطيع الحصول على قرض جديد خلال الأيام الحالية بسبب حصول النادي على قرض بـ120 مليون منذ شهر، وبالتالي لن يستطيع الحصول على قرض جديد".



و تابع :اجتماع من أجل تدخل رجال الأعمال لحل أزمة القيد وسد المديونات والمقدرة بحوالي 60 مليون جنيه".



ويستعد نادي الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية من عمر البطولة.

مباراة الزمالك القادمة

يلتقي الزمالك مع سموحة يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يطمح خلالها الفريق الأبيض لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بالبطولة، والسير بثبات نحو المنافسة على اللقب.