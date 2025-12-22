الزمالك يحسم موقفه من رحيل حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن مستقبل مدافعه حسام عبد المجيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي ومساعيه لرفع إيقاف القيد.



وقال أضا، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «إدارة الزمالك أغلقت ملف الصفقات الجديدة في الوقت الحالي، وتركّز بالكامل على توفير نحو 60 مليون جنيه لسداد الالتزامات والغرامات المستحقة، من أجل فتح باب القيد مجددًا».



وأضاف: «مجلس إدارة الزمالك حسم بشكل نهائي موقفه من رحيل حسام عبد المجيد في الفترة الحالية، وقرر الإبقاء على اللاعب وعدم التفريط فيه خلال يناير، رغم الضغوط المالية».



وأشار إلى أن رحيل المدافع الشاب قد يكون مطروحًا للنقاش بنهاية الموسم، حال تحسن الأوضاع المالية ووصول عرض مناسب يحقق مصلحة النادي.

