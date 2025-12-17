أحمد حسن: الزمالك لن يتعاقد مع مدافعين قبل تحديد موقف حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن تحديد موقف حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك لن يتعاقد مع أي مدافع جديد قبل تحديد موقف حسام عبد المجيد بشكل نهائي".

كشف مصدر مقرب من حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، أن اللاعب أبدى مرونة كبيرة بشأن ملف احترافه الخارجي، مؤكدًا تمسكه بحقوق النادي ورغبته في طمأنة الإدارة بشأن مستقبله.

وأوضح المصدر أن عبد المجيد أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، خلال اتصال هاتفي منذ نحو شهرين، استعداده الكامل للموافقة على جميع طلبات النادي، بما في ذلك أي بنود أو شروط تراها الإدارة مناسبة لحماية مصالح القلعة البيضاء.

وأشار اللاعب إلى أن الزمالك "بيته"، وأنه لا يمانع في إدراج بنود واضحة وصريحة في عقد احترافه الخارجي لضمان عدم الإضرار بمصالح النادي مستقبلًا، في ظل تخوف الإدارة من تكرار سيناريو عودة بعض اللاعبين للأهلي بعد الاحتراف، كما حدث مع إمام عاشور عقب تجربته مع ميتلاند الدنماركي.