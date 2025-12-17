قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
أخبار العالم

ميرتس: استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا سيجبرها على مفاوضات السلام

فريدريش ميرتس- المستشار الألماني
فريدريش ميرتس- المستشار الألماني
هاجر رزق

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه يصر شخصيا على اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وقال ميرتس: "أنا شخصيا سأصر على مثل هذا القرار مساء اليوم في بروكسل"، و ذلك أمام البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء.

واعتبر أن ذلك سيجبر روسيا على "الدخول في مفاوضات جدية" حول السلام في أوكرانيا. 

وأضاف ميرتس أن استخدام الأصول الروسية "سيسمح بتمويل الجيش الأوكراني لمدة سنتين على الأقل".

وفي وقت سابق قدر ميرتس في تصريح لقناة ZDF الألمانية احتمال اتخاذ الاتحاد الأوروبي لهذا القرار بـ50%. 

يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت خطة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا واستخدامها لدعم أوكرانيا. وكان من المتوقع اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال القمة الأوروبية يومي 18 و19 ديسمبر. 

وكانت روسيا قد حذرت مرارا أن أي مساس بالأصول السيادية الروسية سيعتبر سرقة، وأن موسكو ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.

وعارض بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي خطة المفوضية الأوروبية، خصوصا بلجيكا التي كانت ستتحمل تبعات هذا القرار.

