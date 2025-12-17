ميرتس: استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا سيجبرها على مفاوضات السلام

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه يصر شخصيا على اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وقال ميرتس: "أنا شخصيا سأصر على مثل هذا القرار مساء اليوم في بروكسل"، و ذلك أمام البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء.

واعتبر أن ذلك سيجبر روسيا على "الدخول في مفاوضات جدية" حول السلام في أوكرانيا.

وأضاف ميرتس أن استخدام الأصول الروسية "سيسمح بتمويل الجيش الأوكراني لمدة سنتين على الأقل".

وفي وقت سابق قدر ميرتس في تصريح لقناة ZDF الألمانية احتمال اتخاذ الاتحاد الأوروبي لهذا القرار بـ50%.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت خطة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا واستخدامها لدعم أوكرانيا. وكان من المتوقع اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال القمة الأوروبية يومي 18 و19 ديسمبر.

وكانت روسيا قد حذرت مرارا أن أي مساس بالأصول السيادية الروسية سيعتبر سرقة، وأن موسكو ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.

وعارض بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي خطة المفوضية الأوروبية، خصوصا بلجيكا التي كانت ستتحمل تبعات هذا القرار.