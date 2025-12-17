عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب الرياض غداً

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تنبيهاً متقدماً يحذر فيه من ظاهرة جوية حادة من المتوقع أن تضرب العاصمة الرياض ومحافظاتها اعتبارا من يوم غد.

وتشير التوقعات الجوية إلى تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تلاقي منخفض جوي مع كتل هوائية رطبة، مما يؤدي إلى تشكل سحب ركامية رعدية ضخمة تغطي سماء المنطقة، وتتسبب في هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة.

وتكمن الخطورة الأساسية في هذه الظاهرة فيما يعرف بالرياح الهابطة الشديدة التي تسبق هطول الأمطار، حيث من المتوقع أن تنشط الرياح بسرعة كبيرة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وانعدام شبه تام في مدى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة. كما حذر المركز من احتمالية تساقط زخات كثيفة من البرد وجريان السيول بشكل مفاجئ في الأودية والمناطق المنخفضة، مما يتطلب من سكان العاصمة والمناطق التابعة لها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

من جانبها، رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الجاهزية القصوى، ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء ذروة العاصفة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وشددت التعليمات على الابتعاد التام عن بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب الجلوس بالقرب من الأشجار أو اللوحات الإعلانية التي قد تتأثر بالرياح القوية.

كما نصحت قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد عند القيادة على الطرق الطويلة التي تربط الرياض بالمناطق المجاورة، ومتابعة تحديثات نظام الإنذار المبكر بشكل مستمر لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

التحذير لا يقتصر على مدينة الرياض فحسب، بل يمتد ليشمل:

• الخرج والمزاحمية والحريق.

• المجمعة والزلفي والغاط (شمال المنطقة).

• الدوادمي وعفيف (غرب المنطقة).

إرشادات السلامة العامة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية لضمان السلامة:

1. البقاء في أماكن آمنة: وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى أثناء ذروة الحالة الجوية.

2. تجنب الأودية: الحذر التام من عبور الأودية أو التجمع بالقرب من تجمعات المياه ومصبات السيول.

3. تثبيت الأجسام المتطايرة: التأكد من تثبيت أي أجسام قابلة للتطاير فوق أسطح المنازل بسبب الرياح القوية.

4. متابعة التحديثات: متابعة تقارير الأرصاد والإنذار المبكر لحظة بلحظة.

تؤكد الأرصاد أن الحالة الجوية قد تستمر حتى ساعات المساء المتأخرة، مع توقعات بانخفاض ملموس في درجات الحرارة بعد هطول الأمطار نتيجة تأثر المنطقة بكتلة هوائية أبرد.





