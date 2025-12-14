قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملف احتراف حسام عبد المجيد يقترب من الحسم بعد كأس الأمم الأفريقية

منتصر الرفاعي

كشف مصدر مقرب من حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، أن اللاعب أبدى مرونة كبيرة بشأن ملف احترافه الخارجي، مؤكدًا تمسكه بحقوق النادي ورغبته في طمأنة الإدارة بشأن مستقبله.

وأوضح المصدر أن عبد المجيد أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، خلال اتصال هاتفي منذ نحو شهرين، استعداده الكامل للموافقة على جميع طلبات النادي، بما في ذلك أي بنود أو شروط تراها الإدارة مناسبة لحماية مصالح القلعة البيضاء.

وأشار اللاعب إلى أن الزمالك "بيته"، وأنه لا يمانع في إدراج بنود واضحة وصريحة في عقد احترافه الخارجي لضمان عدم الإضرار بمصالح النادي مستقبلًا، في ظل تخوف الإدارة من تكرار سيناريو عودة بعض اللاعبين للأهلي بعد الاحتراف، كما حدث مع إمام عاشور عقب تجربته مع ميتلاند الدنماركي.

وفي ضوء ذلك، استقر مسؤولو الزمالك على السماح برحيل حسام عبد المجيد لتحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، والاستفادة المالية من وراء انتقاله، خاصة أن عقده مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، ما يجعل رحيله بموافقة النادي ممكنًا قانونيًا وماليًا.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع اللاعب بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، للاتفاق على تجديد عقده مع النادي. 

وأكد المصدر أن حسام عبد المجيد رحب بالتجديد على أن يتضمن العقد الجديد شرطًا ينص على موافقة الزمالك على أي عرض احتراف خارجي، حيث رفض اللاعب عروضًا من نادي مكسيكي وآخر برتغالي لحين حسم موقفه مع القلعة البيضاء.

حسام عبدالمجيد الزمالك جون إدوارد كأس أمم إفريقيا منتخب مصر

