تعفن الدماغ.. خبير تكنولوجيا يحذر من مشاهدة الريلز على السوشيال ميديا بكثرة

أكد زياد عبد التواب خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورئيس مركز معلومات مجلس الوزراء سابقا، أن مخاطر السوشيال ميديا أصبحت مشكلة كبيرة وجسيمة حول العالم .



وقال زياد عبد التواب في حواره على قناة " الحياة “، : ”استخدام الأطفال للتكنولوجيا والسوشيال ميديا أصبحت أسهل ولا يستطيعون ان يعيشوا بدون استخدام التكنولوجيا ".

وتابع زياد عبد التواب :" بعض الأطفال والمراهقين أصبحوا مدمنين لشبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ".

وأكمل زياد عبد التواب :" السوشيال ميديا تعطي مستخدميها فرصة إبداء الرآي في أي موضوع وبها قدر كبير من التسلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي".

وتابع زياد عبد التواب: " التعرض إلى ريلز قصيرة على السوشيال ميديا لفترات طويلة يتسبب في تعفن الدماغ ويشعر الفرد بالإضطراب والقلق والاكتئاب".