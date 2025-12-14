قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس
مجدي طلبة: بطولة كأس عاصمة مصر ليست ذات أهمية للأهلي
تحدي تايلاندي لـ «ترامب».. استمرار العمليات العسكرية بعد ساعات من وقف النار
بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش؟
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 141 مسيرة أوكرانية
لماذا تزيد شهيتك مع البرد؟ أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع في الشتاء
شيكابالا: أنا مش ضد إدارة الزمالك لكن لازم يكون في حلول جذرية للأزمات المالية
مجدي طلبة: علي ماهر كان الأحق بتدريب منتخب مصر الثاني في كأس العرب.. لهذا السبب
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح جنوب غزة
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شيء مُخيف جدًا.. عمرو أديب يُوجّه رسالة عاجلة لوزير التعليم بسبب التحرش بالأطفال في المدارس
توك شو

أحمد موسى يكشف مخططا جديدا للجماعة الإرهابية ضد مصر.. عبلة كامل: دايرتي مغلقة ولا أملك أي حسابات على السوشيال ميديا| أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

متحور جديد من فيروس كورونا | تنبيه عاجل من المصل واللقاح للمواطنين
أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا في ظل الانتشار الشديد للفيروس، مشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في الإغلاق نتيجة زيادة الإصابات

أحمد السقا : عز الدين أيبك اللي جوايا هو اللي خلاني دعمت محمد صلاح
أكد الفنان أحمد السقا أسفه لما تعرض له من هجوم شديد عقب الفيديو الذي أعلن فيه دعمه للنجم محمد صلاح ومناشدة إدارة ليفربول لحل مشكلته.


الحمى القلاعية | الخدمات البيطرية تنفي نفوق 500 رأس ماشية بالمنوفية
نفى الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الأنباء المتداولة بشأن نفوق 500 رأس ماشية بمحافظة المنوفية، موضحًا أن المحافظة سجلت حالتين فقط مصابتين بمرض الحمى القلاعية، ولا توجد أرقام كما يتم تداوله على بعض المنصات.


أتحدى أي إخواني يكدبني.. أحمد موسى يكشف مخططا جديد للجماعة الإرهابية ضد مصر
كشف الإعلامي أحمد موسى عن آخر ما يتم العمل عليه من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن هناك خطة للجان الإلكترونية تقوم بتغيير مسار التنظيم الدولي للإخوان.


منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد مرور منخفضات جوية على البحر المتوسط، تؤثر بشكل مباشر على بلاد الشام، خاصة سوريا ولبنان وفلسطين، ما يؤدي إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح وسقوط الأمطار على تلك المناطق.


وزير الصحة: المنتشر في مصر فيروس الإنفلونزا ولدينا زيادة في معدلات الإصابة
أكد الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، أن  الدولة أطلقت مبادرات صحية رئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة مثل  السكر والضغط .


عبلة كامل: دايرتي مغلقة ولا أملك أي حسابات على السوشيال ميديا
وجّهت الفنانة عبلة كامل الشكر للإعلامية لميس الحديدي، معربة عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لقراره الخاص بعلاج الفنانين، مؤكدة أن القرار كان مفاجئًا لها وأسعدها كثيرًا، واصفة إياه بـ«اللفتة الهايلة والحنونة».


لا خطأ أو تقصير.. رد حاسم من مدير المتحف المصري الكبير على سقوط أمطار على البهو العظيم
أكد  أحمد غنيم مدير المتحف المصري الكبير، أن المتحف المصري الكبير هو درة المتاحف حول العالم ومن الطبيعي أن تحدث أي حالة جدل خاصة بالمتحف.


أحمد موسى: محمد صلاح أسطورة وعمل تاريخ بجد
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  محمد صلاح في مباراة ليفربول اليوم في مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي كان رايق .


500 ألف زائر للمتحف الكبير منذ الافتتاح .. وغنيم: نستهدف 7 ملايين زائر سنويًا
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف استقبل أكثر من 500 ألف زائر منذ بدء الافتتاح، بمتوسط يومي يبلغ نحو 15 ألف زائر، وذلك في إطار خطة مدروسة لضبط الكثافات وتحسين تجربة الزيارة.
 

أرشيفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة السيلة الحارثية.. و استشهاد طـ.ـفل

تعيين الدكتورة رشا شرف عضوًا بمجلس إدارة مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

تعيين الدكتورة رشا شرف عضوًا بمجلس إدارة مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

باكستان وبلجيكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين

باكستان وبلجيكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

