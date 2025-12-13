500 ألف زائر للمتحف الكبير منذ الافتتاح .. وغنيم: نستهدف 7 ملايين زائر سنويًا

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف استقبل أكثر من 500 ألف زائر منذ بدء الافتتاح، بمتوسط يومي يبلغ نحو 15 ألف زائر، وذلك في إطار خطة مدروسة لضبط الكثافات وتحسين تجربة الزيارة.

الحجز الإلكتروني بمواعيد محددة

وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن الهيئة فعّلت آلية الحجز الإلكتروني بمواعيد محددة، ما ساهم في تقليل الازدحام وضبط أوقات الذروة، إلى جانب متابعة حركة الزائرين خلال فترات اليوم المختلفة.

زيادة أعداد الزائرين

وأشار إلى أن هذا الانضباط يتيح للهيئة مرونة مستقبلية، سواء بزيادة أعداد الزائرين وفقًا للكثافات، أو فتح شباك التذاكر مباشرة حال الحاجة، بما يحقق التوازن بين سهولة الدخول والحفاظ على جودة التجربة داخل المتحف.

وأكد غنيم أن تقليل الازدحام انعكس بشكل واضح على سلوكيات الزائرين، حيث تراجعت المخالفات بعد تطبيق مدونة السلوك، وتشديد الرقابة على المجموعات الزائرة، وزيادة أعداد أفراد الأمن، ما أسهم في الحفاظ على الطابع الحضاري للمتحف.

متوسط الزيارات اليومية

وأضاف أن تحديد متوسط الزيارات اليومية عند 15 ألف زائر جاء بقرار مقصود، رغم أن بعض الأيام الأولى بعد الافتتاح شهدت أعدادًا وصلت إلى 27 ألف زائر، وهو ما يفسر تجاوز حاجز نصف مليون زائر في فترة زمنية قصيرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أن المستهدف السنوي يتراوح بين 5 و7 ملايين زائر، موضحًا أن الاستمرار على المعدل الحالي يضمن الوصول إلى 5 ملايين زائر، بينما قد يرتفع الرقم إلى 7 ملايين مع زيادة الأعداد اليومية خلال الأشهر المقبلة.

دخول الموسم الشتوي

وعن نسب الزائرين، أوضح غنيم أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن 55% من الزائرين مصريون مقابل 45% أجانب، متوقعًا تغير هذه النسب مع دخول الموسم الشتوي ثم إجازة نصف العام، بما يعكس تنوع الإقبال المحلي والدولي على المتحف.