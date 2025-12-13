وزير الصحة: المنتشر في مصر فيروس الإنفلونزا ولدينا زيادة في معدلات الإصابة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، أن الدولة أطلقت مبادرات صحية رئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط .



وقال خالد عبد الغفار في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك شهادة عالمية لمصر بنجاحها في السيطرة على فيروس سي وخلوها من شلل الأطفال، ومصر لديها نظام صحي كبير ولدينا عمل مؤسسي مستقر مشهود له بالكفاءة من منظمة الصحة العالمية ".

وأضاف وزير الصحة: رصدنا كم كبير من الشائعات الكاذبة عن انتشار فيروسات وكان لابد من التصدي للشائعات الكاذبة، والموجود عندنا هو انتشار لفيروس الإنفلونزا وهناك زيادة في معدلات الإصابة ومتوقع استمرار دور الأنفلونزا في فصل الشتاء ".

وأكمل خالد عبد الغفار :" التعامل مع الإنفلونزا ليس بالمضادات الحيوية لكن بالراحة ومخفضات الحرارة ومسكنات الآلام ".

